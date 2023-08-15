Врач объяснила почему женщинам обязательно раз в год посещать гинеколога

В Набережных Челнах 65-летней женщине удалили опухоль, образовавшуюся в яичнике. Она достигла размеров мяча для регби и веса почти в семь килограммов. В норме размер женского придатка не превышает 3-5 см в длину. «Операция длилась 2,5 часа, в самой матке мы обнаружили миоматозные узлы больших размеров. К сожалению, пришлось удалить женщине и матку, и ее придатки», — пояснил заведующий онкологическим отделением №15 онкодиспансера Линар Нигматуллин. Об этом 12 августа сообщили на портале «Челнинские известия».

Рекомендуется раз в год посещать женского врача, даже при отсутствии жалоб. Гинеколог Мария Филатова рассказала СЭ, с чем это связано. «К сожалению, встречаются случаи, когда женщины думают, что просто поправились, поэтому увеличился живот. На деле выясняется, что причиной всему опухоль больших размеров», — пояснила эксперт.

Живот может появиться из-за гигантских опухолей яичников или, например, миомы матки. «Если вы заметили изолированный рост живота, без прироста жировых отложений в других местах — это веский повод обратиться к врачу и провести УЗИ органов малого таза», — предупредила Мария Филатова.

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