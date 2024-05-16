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Врач ответил, чего нельзя делать при укусе гадюки
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

Врач ответил, чего нельзя делать при укусе гадюки

Мария Маковей
Автор
Гадюка крупным планом
Фото GP232/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров назвал главные ошибки, которые совершаются при укусе гадюки.

Так, эксперт отметил, что накладывание жгута и прижигание раны зеленкой, йодом или огнем могут только усугубить ситуацию. Также противопоказано употребление алкогольных напитков и курение.

Кроме того, пострадавшего не следует подвергать каким-либо физическим нагрузкам. Важно уложить его так, чтобы укушенная конечность располагалась ниже сердца, так яд будет медленнее распространяться по организму, заключил доктор.

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