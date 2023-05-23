Врач предупредила, что шестидневная рабочая неделя грозит риском развития инсульта

Врач общей практики, специалист по антивозрастной терапии, дерматолог Елена Кудашкина сообщила, что шестидневная рабочая неделя, ввести которую предложили в России, может грозить гражданам проблемами с физическим и эмоциональным здоровьем.

«Это связано с тем, что работники лишатся полноценного отдыха после трудовой недели, потому что одного дня недостаточно для восстановления после шести дней работы. В результате такого графика возникает риск заболеть хронической усталостью или даже депрессией», — рассказала врач Life.ru.