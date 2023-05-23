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Сегодня, 11:20

Врач предупредила, что шестидневная рабочая неделя грозит риском развития инсульта

Виктория Кравченко
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Врач общей практики, специалист по антивозрастной терапии, дерматолог Елена Кудашкина сообщила, что шестидневная рабочая неделя, ввести которую предложили в России, может грозить гражданам проблемами с физическим и эмоциональным здоровьем.

«Это связано с тем, что работники лишатся полноценного отдыха после трудовой недели, потому что одного дня недостаточно для восстановления после шести дней работы. В результате такого графика возникает риск заболеть хронической усталостью или даже депрессией», — рассказала врач Life.ru.

Она добавила, что подобные психофизические нагрузки приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

Источник: https://life.ru/p/1581206
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