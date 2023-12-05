Врач рассказал, как защититься от коклюша

Осень и зима традиционно считаются сезонами гриппа и простуд, с недавнего времени к ним добавился и ковид. Однако сегодня в России отмечается небывалый рост заболеваемости коклюшем. О случаях массового заражения уже объявили Пермь, Екатеринбург и Санкт-Петербург, а также Челябинская и Самарская области.

В связи с этим эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, как защититься от коклюша.

«Коклюш — это инфекционное заболевание, которое характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей», — отмечает эксперт.

По словам врача, основной источник инфекции — это человек, больной или носитель возбудителя коклюша. У взрослого заболевание протекает в основном в легкой форме, а вот особую группу риска составляют дети и новорожденные.

«Главный признак классического коклюша — повторяющиеся приступы спазматического кашля. На протяжении двух недель кашель постепенно усиливается. Первый приступ кашля с репризой, то есть с шумным вдохом, — это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от двух недель до месяца», — объясняет доктор.

Как утверждает медик, основной способ защиты от инфекции — это вакцинация, которая проводится еще в детском возрасте. Прививки детям ставятся с трехмесячного возраста три раза с интервалом 1,5 месяца. В возрасте 18 месяцев проводится однократная ревакцинация.