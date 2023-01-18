Врач рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Моржевание очень популярная традиция в России, закаливания холодной водой, погружения, особенно, после бани, сауны, хамама. Крещенские купания — одна из опасных разновидностей моржевания. И если для подготовленных людей, которые опускаются в холодную воду регулярно, это относительно безопасно, то для тех, кто делает это только на Крещение — реальная угроза.

Врач спортивной медицины, эксперт академии UniProf, рассказал: «У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями погружение в холодную воду может вызвать значительное увеличение частоты сердечных сокращений и кровяного давления, что может быть опасно. Людям с артериальной гипертензией тоже не стоит купаться в холодной воде: в момент погружения в холодную воду резко поднимается давление, учащается пульс, возможен отрыв тромба. Опасно это и для людей с астмой: холодный воздух и вода могут вызвать сужение бронхов, затрудняя дыхание. При гипотермии холодная вода может привести к быстрому падению температуры тела, что приведет к переохлаждению».

Люди с ослабленной иммунной системой могут быть более восприимчивы к инфекциям, вызываемым бактериями или вирусами, присутствующими в воде. Не рекомендовано купание также неподготовленным пожилым людям.

Беременным женщинам можно обтереться холодной водой, но следует избегать погружения, так как это может привести к уменьшению притока крови к матке и увеличить риск выкидыша.

«Иммунологи, пульмонологи, урологи, нефрологи знают, что как раз после Крещения увеличивается количество пациентов, именно холодная вода провоцирует обострение заболеваний. Люди заболевают простатитами, нефритами, воспалением легких, сердечно-сосудистые болезни проявляются (вплоть до инфаркта). В случае с последними негативный эффект может быть отложенным (не в момент погружения, а через 2-3 часа, например)», — объяснил специалист.