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Врач рассказал о пользе утренней зарядки из СССР
Здоровье

12 марта, 13:30

1 мин.

Врач рассказал о пользе утренней зарядки из СССР

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Утренняя зарядка.
Фото nortonrsx/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал о пользе зарядки из СССР.

«В те годы здоровье населения поддерживали определенной зарядкой, транслируемой на отечественном радио. Среди упражнений были марширование на месте, планка, подъем ног в стороны, вращение плечами и растяжка. Все эти занятия особенно полезны для людей старшего возраста», — рассказал эксперт.

Так марширование на одном месте в течение одной-двух минут помогает активизировать циркуляцию крови и разогревает мышцы, а планка укрепляет мышцы ног, спины и плеч.

«Подъем ног в стороны делали следующим способом — становились на четвереньки и сначала поднимали правую ногу, потом опускали. Повторяли действие 10-15 раз с каждой ногой. Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы», — объяснил врач.

Чтобы снять напряжение в плечах и спине, выполняли вращение плечами по 10-15 раз. А завершали зарядку небольшой растяжкой — плавными наклонами вперед и в стороны.

«Такую зарядку можно делать каждое утро до завтрака. Главное — не перегружать тело. Если чем-то болеете, лучше проконсультироваться с врачом», — заключил доктор.

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