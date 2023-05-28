Врач рассказала, как часто нужно обновлять посуду

Врач-дерматовенеролог, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», как часто нужно обновлять посуду. «Частота замены тарелок, кружек, керамики, стекла, кастрюль, сковородок и другой посуды зависит от нескольких факторов: их состояния, качества материалов и способа использования», — пояснила специалист.

Если посуда имеет трещины, сколы (особенно керамическая или стеклянная), царапины или другие видимые повреждения, они могут привести к проникновению бактерий и ухудшить ее функциональность. «Например, такие дефекты будут опасны во время приготовления пищи и контакта с горячими жидкостями. Если еда стала прилипать к кастрюле или сковороде, приходится часто подливать масло — это тоже признак того, что посуда уже не выполняет свою основную функцию и требует замены. Если поверхность посуды изменила цвет, стала матовой или потеряла первоначальный блеск — это тоже указывает на износ», — отметила врач.

Также Елена Богатова обратила внимание, что производители посуды обычно предоставляют рекомендации относительно срока службы и замены своих изделий. «В целом, если посуда в хорошем состоянии и выполняет необходимые функции, ее можно продолжать использовать. Однако регулярный осмотр и оценка ее состояния, помогут своевременно заметить признаки износа или повреждений», — резюмировала эксперт.

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