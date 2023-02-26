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Сегодня, 15:55

Врач Смирнова рассказала, как снизить вероятность развития варикоза при беременности

Алина Савинова
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Врач первой квалификационной категории Марина Смирнова назвала причины появления варикоза при беременности.

«Варикозное расширение вен нижних конечностей — хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности. Первая причина появления варикоза при беременности — давление увеличенной матки на сосуды брюшной полости и малого таза, из-за чего возникает замедление оттока крови из вен нижних конечностей. Вторая причина — гормональные изменения. Во время беременности увеличивается выработка гормона прогестерона, который приводит к уменьшению эластичности венозной стенки, вследствие чего вена наиболее склонна к расширению. Третья — увеличение объема циркулирующей крови у беременной, что вызывает излишнее давление на сосуды. Четвертая — малоподвижный образ жизни. Пятая — увеличение массы тела», — приводит «Life.ru» слова Смирновой.

Также врач объяснила, как избежать этого заболевания.

«Во-первых, даже в беременность нужно придерживаться активного образа жизни: прогулки, плавание, легкие физические упражнения. Во-вторых, нужно избегать длительных статических нагрузок и делать 15-минутную разминку с интервалом в час. В-третьих, на состояние вен благоприятно влияет контрастный душ. В-четвертых, нельзя допускать избыточного веса. И, наконец, можно приобрести компрессионный трикотаж», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1561345
Здоровье
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