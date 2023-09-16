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Сегодня, 06:35

Врач заявила, что бесконтрольный прием витаминов вредит здоровью печени

Фото istockphoto.com/YanaTatevosian
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Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Панина рассказала, что пагубно влияет на работу печени. По словам эксперта, в первую очередь клетки печени повреждаются при ожирении.

«Ожирение не только ведет к развитию воспаления печени, иногда оно может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний. К повреждениям печени может привести прием лекарственных средств: БАДов, витаминов, антибиотиков, обезболивающих. Поэтому назначать терапию должен только врач», — приводит слова врача «Газета.Ru».

Также Панина напомнила, что алкоголь, трансжиры, фастфуд и сладкие напитки наносят вред этому жизненно важному органу.

Ранее «СЭ» рассказывал, как алкоголь влияет на печень.

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Витамины
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