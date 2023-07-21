Врачи предупредили об опасности большого живота

20 июля на портале «Лайф.ру» врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева рассказала о разнице между животом в форме «арбуза» и «фартука». По ее словам, первый появляется при скоплении висцерального жира и наиболее опасен. «У большинства людей около 90% жира в организме находится под кожей. Если вы нажмете пальцем на живот, жир, который кажется мягким, — это подкожный жир. Остальные 10%, называемые висцеральным, или внутрибрюшным, жиром, лежат вне досягаемости под твердой брюшной стенкой», — пояснила специалист. Скопление висцерального жира более свойственно мужчинам и приводит к вялотекущим воспалениям, которые относится к факторам риска сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, что причины избыточного отложения жира на животе и большой окружности талии могут быть различны. «Это обилие сладких продуктов и обработанной пищи в рационе, дисбаланс кишечных бактерий, вздутие, недостаток сна, стресс, курение, алкоголь, наследственность, сидячий образ жизни. Кроме того, к увеличению живота могут приводить эндокринные заболевания (болезнь и синдром Иценко-Кушинга), менопауза, эндометриоз, опухоли яичников или матки», — предупредила эксперт.

Ранее, 1 августа 2022 года, мы рассказывали, как окружность талии влияет на здоровье.