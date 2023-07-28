Врачи рассказали об опасности теплового удара

Врач-терапевт Алексей Хухрев 18 июля в интервью радио Sputnik рассказал, как отличить повышенное давление от теплового удара. «При повышении давления человека обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты. Если давление снижается во время жары, то человек становится похож на вялую муху», — пояснил медик. По его словам, это симптомы не только резкого изменения артериального давления, но и теплового удара. Чтобы их различить, нужно измерить давление и температуру: если у человека температура 40, а давление низкое — это тепловой удар.

Кандидат медицинских наук, нейрохирург Илья Алмазов рассказал СЭ, что при тепловом ударе организм достигает опасно высоких температур и буквально «закипает». «Тепловой удар можно получить не только под палящим солнцем. Но и находясь в помещении, если там очень душно, а температура значительно повышена», — предупредил эксперт.

Ранее, 3 июля, Илья Алмазов рассказал, чем отличаются тепловой и солнечный удар.