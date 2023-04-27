Чем безопаснее всего стирать одежду? Отвечает врач

Один лишь запах свежего белья вызывает массу приятных эмоций и ассоциаций. Неудивительно, что парфюмеры создают похожие ароматы, их так и называют — Fresh Laundry (англ. «свежее белье»).

Но бывает, вещи после стирки дарят и неприятные ощущения — зуд, сыпь, насморк или кашель. Так проявляется аллергия на порошок, которая может возникнуть как у малышей, так и у взрослых.

Мы спросили у врача — аллерголога-иммунолога Натальи Перовой, чем безопаснее всего стирать одежду.

Как проявляется аллергия на порошок

Реакция на порошок может быть разной, причем возникает не всегда сразу, а спустя продолжительное время, когда определенное вещество из его состава накопится в нужном количестве в организме.

К признакам аллергии на порошок относятся:

реакции кожи (зуд, эрозия, высыпания, покраснения, шелушение);

реакции респираторной системы (сухой кашель, удушье, чиханье, аллергический ринит, отек Квинке);

слезотечение, жжение в глазах;

головокружение, головная боль, слабость.

Какие вещества в составе порошка небезопасны

Самое важное при покупке порошка — обращать внимание на его состав. Если он указан мелким шрифтом, проверяйте его максимально тщательно.

Спровоцировать неприятную реакцию организма могут:

фосфаты;

поверхностно-активные вещества (ПАВы);

ароматизаторы;

отбеливающие частицы.

Если уже знаете, какие компоненты вызывают у вас аллергию, то следите, чтобы их не было в составе нового порошка. Также стоит избегать стиральных средств с едким, навязчивым запахом, который ощущается даже при закрытой упаковке.

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Чем безопаснее всего стирать одежду

Распространено мнение, что жидкие порошки не так часто вызывают аллергические реакции. Но статистики, подтверждающей это суждение, нет. Состав жидких порошков не сильно отличается от обычных.

Что касается гипоаллергенных средств для стирки, они имеют низкий уровень аллергенности, но производители не гарантируют на 100%, что реакции не возникнет.

Среди альтернатив обычному порошку для стирки есть:

соль и сода (по одной столовой ложке на литр воды, особенно хорошо для белых вещей);

хозяйственное мыло, натертое на терке (положите сразу в барабан стиральной машины);

мыльные орехи (используют даже для мытья волос) и мыльный корень.

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