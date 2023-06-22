Что будет, если переборщить с витамином С

Витамин С помогает укреплять иммунную систему, заживлять раны и вырабатывать коллаген. Однако избыток элемента может быть вреден. Что происходит с организмов при злоупотреблении витамином С, рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Чем опасен избыток витамина С

Рекомендуемая суточная норма витамина С для взрослых составляет:

90 мг для мужчин;

75 мг для женщин.

Прием более 2 000 мг витамина С в день может вызвать побочные эффекты. Особенно сильно переизбыток элемента влияет на почки. Вещество выводится из организма частично в форме солей оксалатов. Именно они и провоцируют камни. Доказано, что прием 2 000 мг витамина С в течение шести дней на 20% увеличивает содержание оксалатов в моче. Однако при вирусных и бактериальных нагрузках витаминная доза может повышаться, это курирует и контролирует врач.

Как определить избыток витамина С

На проблемы у выводом вещества указывают следующие признаки:

диарея;

тошнота;

рвота;

изжога;

спазмы в желудке;

головная боль;

покраснение кожи.

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Как решить проблему

Если вы испытываете любой из симптомов, указанных выше, или думаете, что приняли слишком много витамина С, то исключите любые добавки и обратитесь к врачу. Специалист посоветует пить много жидкости и возможно назначит безрецептурные препараты для лечения симптомов. В редких случаях потребуется госпитализация.

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