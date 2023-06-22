Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 11:35

Что будет, если переборщить с витамином С

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Апельсины в разрезанном виде.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Витамин С помогает укреплять иммунную систему, заживлять раны и вырабатывать коллаген. Однако избыток элемента может быть вреден. Что происходит с организмов при злоупотреблении витамином С, рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Чем опасен избыток витамина С

Рекомендуемая суточная норма витамина С для взрослых составляет:

  • 90 мг для мужчин;

  • 75 мг для женщин.

Прием более 2 000 мг витамина С в день может вызвать побочные эффекты. Особенно сильно переизбыток элемента влияет на почки. Вещество выводится из организма частично в форме солей оксалатов. Именно они и провоцируют камни. Доказано, что прием 2 000 мг витамина С в течение шести дней на 20% увеличивает содержание оксалатов в моче. Однако при вирусных и бактериальных нагрузках витаминная доза может повышаться, это курирует и контролирует врач.

Сахарозаменитель. Почему ВОЗ советует не использовать заменители сахара при похудении

Как определить избыток витамина С

На проблемы у выводом вещества указывают следующие признаки:

  • диарея;

  • тошнота;

  • рвота;

  • изжога;

  • спазмы в желудке;

  • головная боль;

  • покраснение кожи.

?

Витамин C, растворяющийся в стакане
Фото istockphoto.com

Как решить проблему

Если вы испытываете любой из симптомов, указанных выше, или думаете, что приняли слишком много витамина С, то исключите любые добавки и обратитесь к врачу. Специалист посоветует пить много жидкости и возможно назначит безрецептурные препараты для лечения симптомов. В редких случаях потребуется госпитализация.

Девушка ест один салат. 10 признаков расстройства пищевого поведения. Как понять, что пора обратиться к врачу

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Что будет, если...
0
Читайте также
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как уменьшить поры? Советы косметолога