5 привычек, которые ведут к потере зубов и заставляют вас выглядеть старше

Потеря даже одного зуба может исказить внешность.

От состояния зубов зависят здоровье, внешность и качество жизни. Врачи-стоматологи объяснили, почему потеря даже одного зуба ведет к деформации лица, и рассказали, от каких привычек стоит избавиться, чтобы сохранить зубы здоровыми.

Как потеря зубов меняет лицо

Без зубов человек становится менее привлекательным. Нужно иметь харизму Овечкина, чтобы считать иначе.

Причина стеснения не только во внешних дефектах. Чем меньше зубов, тем менее членораздельной становится речь. Теряя зубы, человек в перспективе получает деформированную челюсть и снижение тонуса лицевых мышц. И то и другое становится причиной появления морщин.

Место возникновения морщин зависит от положения зуба:

— передние зубы формируют улыбку и поддерживают положение губ. Сетка морщин над верхней губой с возрастом появляется почти у всех, особенно у обладателей тонкой кожи. Но ранняя потеря даже одного переднего зуба ускорит процесс приобретения таких морщин;

— жевательные зубы поддерживают щеки и формируют овал лица. Отсутствие таких зубов приводит к птозу (обвисанию тканей) и появлению «брылей»;

— клыки формируют овал лица и поддерживают изгиб челюсти.

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Какие повседневные привычки портят зубы

Неправильная осанка, привычка сутулиться

«Поза креветки» влечет не только боли в спине: из-за неправильного положения позвоночника и челюсти смыкаются неправильно. Поэтому зубы стираются, расшатываются, выпадают или требуют удаления.

Привычка грызть ручки, зубочистки и др.

Скорлупа орехов и семечек также не принесет пользы.

Неправильное питание

К факторам риска относятся перекусы на бегу, неумеренность в еде, пристрастие к сладостям, отсутствие в рационе овощей, фруктов и твердой пищи (не путать с разгрызанием твердых предметов). Стремление есть мягкие продукты влечет нарушение процессов самоочищения ротовой полости, повреждение пародонта (тканей, которые окружают и удерживают зуб). Из-за этого развивается кариес. Что характерно, потеря зубов влечет изменение рациона в пользу блюд, которые вообще не надо жевать.

Неправильное питание может вызвать гастрит. Он приводит к увеличению кислотности желудочного сока. Изменение состава желудочного сока ведет к дефициту кальция и фосфора, так как они перестают полноценно усваиваться. Из-за недостатка этих элементов эмаль становится тоньше, зубы быстро разрушаются.

Курение и употребление алкоголя

Отсутствие необходимой гигиены

Наверное, почти всем приходилось пропускать утреннюю или вечернюю чистку зубов. Этого делать нельзя.

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Почему зубы нужно чистить дважды в день

Причина не только в свежести дыхания. Правильная и своевременная чистка зубов защищает от кариеса и пародонтита.

Пародонтит — это воспаление тканей пародонта, которое может привести к частичной или полной потере зубов. Некачественная чистка зубов позволяет размножаться болезнетворным бактериям, что влечет разрушение пародонта. Когда удерживающий аппарат зуба разрушается, зуб выпадает.

Кариес чаще всего возникает у людей, которые употребляют много углеводистой пищи. Это связано с тем, что бактерии, вызывающие кариес, питаются углеводами. Если не чистить зубы утром или вечером, бактерии размножаются и в процессе жизнедеятельности выделяют вещества, портящие зубы.

Помимо зубной щетки и пасты рекомендуется использовать другие средства для домашнего ухода — их индивидуально поможет подобрать врач после осмотра.