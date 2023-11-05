Что будет, если не чистить зубы: рассказывает стоматолог

Вы когда-нибудь ложились спать, не почистив зубы? Или просыпали и пропускали утреннюю процедуру? Пропуск чистки зубов может показаться безобидной детской шалостью, но важно понимать, что с кариесом договориться не получится.

Что будет, если перестать чистить зубы

Систематическое пренебрежение чисткой увеличивает риск появления скоплений бактерий. Это чревато кариесом и различными воспалениями. То, насколько сильным будет урон для здоровья зубов зависит от:

состава слюны;

особенностей эмали;

общего состояния здоровья конкретного человека.

Анастасия развеивает миф о том, что есть строгие правила что, за чем и в какой последовательности чистить.

Кроме домашней гигиены и чистки зубов, раз в полгода надо проводить профессиональную чистку в стоматологии. Некоторые скопления бактерий невозможно удалить в домашних условиях одной только зубной щеткой. За индивидуальными рекомендациями необходимо обратиться к лечащему врачу.

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Зачем нужно чистить зубы

Чистка зубов — важная процедура для поддержания хорошей гигиены полости рта. Во время еды бактерии во рту расщепляют остатки пищи, производят кислоты, которые могут разрушить эмаль. Образование налета — липкой пленки бактерий, образующейся на зубах, — может привести к кариесу и заболеваниям десен.

Всего несколько правил продлят здоровье зубов на годы: чистка зубов два раза в день, использование дополнительных средств очистки межзубных промежутков и языка, регулярное посещение стоматолога.

Последствия недостаточной гигиены полости рта

Разрушение зубов

Накопление налета на зубах приводит к выработке вредных кислот, которые разрушают зубную эмаль и образуют кариес. По данным стоматологических исследований, до 98% взрослых в возрасте 20-64 лет подвержены кариесу.

Заболевания десен

Когда накапливается зубной налет, опухают и начинают кровоточить десна, увеличивается риск потери зубов.

Неприятный запах изо рта

Отсутствие чистки зубов приводит к появлению неприятного запаха. Это происходит из-за того, что во рту остаются бактерии и частицы пищи.

Пятна на зубах

Зубы ежедневно подвергаются воздействию различных продуктов питания и напитков. Это приводит к образованию пятен — участкам истончения эмали. Если не чистить зубы регулярно, эти пятна накопятся и начнут угрожать здоровью зубов.