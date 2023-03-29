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Запахи по-разному воздействуют на состояние человека. К примеру, аромат цитрусовых бодрит, а лаванды — успокаивает.
Но есть ароматы, которые нравятся нам сами по себе, независимо от их свойств: сложно найти кого-то, кто не любит, как пахнет море, лес или свежая выпечка. Есть и те, кого привлекают запахи новых книг, мокрого асфальта, бензина и свежей краски. Но важно помнить, что не все запахи безопасны.
Врач психиатр-нарколог высшей категории Александр Поликарпов рассказал, почему притягателен запах краски и как он может навредить здоровью.
Воздействие идет и на уровне психики, и на уровне физиологии.
На уровне психологии желание понюхать банку с краской или остаться ночевать в комнате, которую только что красили, может быть вызвано различными причинами. В их числе ассоциации с обновлением и ностальгия.
Часто запах краски ассоциируется с обновлением интерьера, что вызывает ощущение свежести и новизны. А иногда такой запах, наоборот, может вызывать ностальгические чувства, связанные, например, с творческими проектами.Александр ПоликарповПсихиатр, нарколог
Вдыхание паров краски грозит негативными последствиями для здоровья, которые могут проявляться сразу, а могут иметь накопительный эффект. Среди кратковременных последствий — головные боли, головокружения и раздражение слизистых.
Вдыхание паров краски может вызывать головные боли, головокружение и утомление, особенно при длительном контакте с запахом. Также химические соединения в краске могут вызывать раздражение глаз, носа и горла. Оно будет проявляться в виде зуда, слезотечения или кашля.Александр ПоликарповПсихиатр, нарколог
Кроме того, могут возникнуть и аллергические реакции на химические компоненты краски, которые обычно проявляются в виде сыпи на коже, зуда или отеков.
Количество и «качество» последствий зависит от выраженности запаха и состава краски. Типографская краска потенциально принесет меньший вред, чем краска для ремонта.
Долгосрочное или интенсивное воздействие паров краски может привести к токсическому воздействию на печень, почки и нервную систему.Александр ПоликарповПсихиатр, нарколог
Жильцам новых домов и ремонтным работникам, которые вынуждены вдыхать пары краски длительное время, желательно соблюдать меры безопасности:
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