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Сегодня, 08:00

Нюхать краску вредно — правда или миф? Отвечает врач-нарколог

Мария Сальникова
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото Istockphoto/goir
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Запахи по-разному воздействуют на состояние человека. К примеру, аромат цитрусовых бодрит, а лаванды — успокаивает.

Но есть ароматы, которые нравятся нам сами по себе, независимо от их свойств: сложно найти кого-то, кто не любит, как пахнет море, лес или свежая выпечка. Есть и те, кого привлекают запахи новых книг, мокрого асфальта, бензина и свежей краски. Но важно помнить, что не все запахи безопасны.

Врач психиатр-нарколог высшей категории Александр Поликарпов рассказал, почему притягателен запах краски и как он может навредить здоровью.

Почему может нравиться запах краски

Воздействие идет и на уровне психики, и на уровне физиологии.

Бензол и другие летучие соединения после вдыхания подавляют нервную систему, вызывая легкое ощущение временной эйфории.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

На уровне психологии желание понюхать банку с краской или остаться ночевать в комнате, которую только что красили, может быть вызвано различными причинами. В их числе ассоциации с обновлением и ностальгия.

Часто запах краски ассоциируется с обновлением интерьера, что вызывает ощущение свежести и новизны. А иногда такой запах, наоборот, может вызывать ностальгические чувства, связанные, например, с творческими проектами.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог
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Как запах краски влияет на организм

Вдыхание паров краски грозит негативными последствиями для здоровья, которые могут проявляться сразу, а могут иметь накопительный эффект. Среди кратковременных последствий — головные боли, головокружения и раздражение слизистых.

Вдыхание паров краски может вызывать головные боли, головокружение и утомление, особенно при длительном контакте с запахом. Также химические соединения в краске могут вызывать раздражение глаз, носа и горла. Оно будет проявляться в виде зуда, слезотечения или кашля.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

Кроме того, могут возникнуть и аллергические реакции на химические компоненты краски, которые обычно проявляются в виде сыпи на коже, зуда или отеков.

Крупный план мужской руки на фоне стены с белой краской
Freepik/cookie_studio

Количество и «качество» последствий зависит от выраженности запаха и состава краски. Типографская краска потенциально принесет меньший вред, чем краска для ремонта.

Долгосрочное или интенсивное воздействие паров краски может привести к токсическому воздействию на печень, почки и нервную систему.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

Как снизить риски при работе с краской

Жильцам новых домов и ремонтным работникам, которые вынуждены вдыхать пары краски длительное время, желательно соблюдать меры безопасности:

  • хорошо проветривать помещения;
  • не находиться в помещении слишком долго, в том числе делать перерывы в работе;
  • при работе с краской по возможности надевать маску и очки, а также выбирать продукт с меньшим содержанием летучих органических соединений.
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Польза и вред
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