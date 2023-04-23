Какие продукты нельзя есть при акне? Отвечает врач

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Акне — заболевание, которое может сопровождаться годами. Чтобы справиться с высыпаниями, мы прибегаем к разным способам: от домашних масок до корректировки питания. Хотелось бы, чтобы все было просто — убираешь молоко и хлеб из рациона, и прыщи растворяются. Но способна ли диета помочь в борьбе с акне? Спросили у врача Ирины Дворкиной.
Не было достаточного количества убедительных исследований, которые бы дали точный ответ о влиянии диеты на появление высыпаний. Но считается, что продукты, повышающие уровень сахара в крови, могут усугубить акне.
Сразу стоит уточнить, что это влияние не абсолютно и не универсально. Оно зависит от условий жизни, пола, этнической принадлежности и культурных диетических привычек.
Продукты, которые были связаны с появлением акне, содержат углеводы, молоко и много сахара. Дело в том, что углеводы и продукты с высоким содержанием сахара повышают уровень гормона ИФР-1. Считается, что более высокий уровень ИФР-1 способствует увеличению гормонов тестостерона (он есть как у мужчин, так и у женщин) и его более активной формы дегидротестостерона, что приводит к усиленной работе сальных желез и, в конце концов, к акне.
Продукты, которые могут повысить уровень сахара и, следовательно, гормонов:
белый рис;
пшеничный хлеб;
сладкие закуски;
молочные продукты.
В этот список можно было бы включить сыр, но исследования показывают, что сыр имеет низкий гликемический индекс, поэтому не может спровоцировать тот же каскад реакций, что, например, мороженое.
К сожалению, и в этом случае волшебной таблетки не оказалось — в основном из-за отсутствия научных исследований, но во многом из-за уникальности каждого человека. Как в любых вопросах здоровья, то, что работает для одного, совершенно необязательно поможет другому.
Понаблюдайте за тем, что едите: если заметите, что состояние кожи ухудшается после употребления определенной пищи или напитков, попробуйте заменить или сократить употребление этой еды. Например, вы можете адаптировать для себя диеты с низким гликемическим индексом (план питания, который не включает много продуктов с высоким содержанием сахара, углеводов или молочных продуктов).
Изменения в питании не всегда оказывают значительное влияние на состояние здоровья кожи, особенно если у вас акне средней тяжести и выше. На данный момент сбалансированное, здоровое питание, когда в рационе есть свежие фрукты и овощи, белок и цельнозерновые продукты — это лучшая диета для улучшения общего здоровья. Поэтому не стоит концентрироваться на конкретной диете от акне.
А неправильные диетические советы могут усугубить состояние и отсрочить обращение за надлежащим лечением к профессиональному дерматологу.
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