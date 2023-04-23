Сколько калорий сжигает работа по дому и как сделать ее полезной для фигуры

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Если с энергозатратностью тренировок все примерно понятно, то как узнать, сколько калорий мы тратим на домашние заботы вроде уборки, глажки и мытья посуды? Ведь не могут же они проходить бесследно для фигуры — иначе мы бы не чувствовали себя такими уставшими, отгенералив всю квартиру.
В сети можно встретить множество таблиц, рассказывающих о том, сколько калорий сжигается за разными бытовыми занятиями. Однако, по мнению фитнес-эксперта и специалиста по осанке Дениса Соломина, все указанные в них данные усреднены до такой степени, что рассчитать с их помощью свою суточную активность невозможно. Есть формулы, которые позволят сделать это более точно.
Для того чтобы научиться рассчитывать свою активность в калориях, без фитнес-браслета, нужно познакомиться с таким понятием, как базовый обмен веществ.
Базовый обмен веществ — величина индивидуальная. Она зависит от веса, рост, возраста и даже от пола. Рассчитать свой БОВ можно по формуле Харриса-Бенедикта:
Для мужчин: 66.5 + (13.75 вес в кг) + (5.003 рост в см) — (6.775 возраст в годах);
Для женщин: 655.1 + (9.563 вес в кг) + (1.85 рост в см) — (4.676 возраст в годах).
Специально для читателей «СЭ» эксперт составил формулу, с помощью которой, зная свой базовый обмен веществ, можно подсчитать, сколько примерно калорий за время работы по дому сожгли именно вы.
Для этого свой суточный БОВ нужно разделить на количество минут в сутках, затем умножить на количество минут домашней работы. Получившийся результат нужно умножить на коэффициент физической активности в формате низкоинтенсивной необременительной кардиотренировки — 4.2.
Формула будет выглядеть так:
БОВ : 1440 количество минут уборки 4.2
Но для того чтобы применить к домашним делам формулу расчета по коэффициенту хотя бы необременительной тренировки, нагрузка во время их выполнения должна соответствовать этому словосочетанию.
И дело не только интенсивности, которая должна быть выше средней. Пылесосить, мыть полы и даже гладить и мыть посуду можно в технике, которая будет более энергозатратна и принесет пользу здоровью опорно-двигательного аппарата.
Главное — делать максимально широкие движения. Например, к гладильной доске вставать не у середины, а с краю, и тянуться рукой с утюгом к другому краю. Пылесосить не в ближайшем полуметре от себя, а тянуться как можно дальше руками и корпусом. Это нужно, чтобы задействовать больше мышц и создать больше подвижности для тела, дать ему хорошее вытяжение, которого обычно не хватает.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Чтобы мыть посуду без застоя в ногах, можно в процессе периодически менять расстояние от раковины: шагнуть назад, вбок, по диагонали.
А мыть полы можно с пользой для мышц — стабилизаторов корпуса.
Влажную уборку можно делать разными руками, и, стоя на одном месте, протереть максимум площади, затем переместиться. Так будет работать спина во всех плоскостях, а от скручиваний спины будут напрягаться мышцы живота.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
При этом важно помнить и про дыхание. Выдохи должны быть активными и долгими, чтобы работала грудная клетка и лучше двигалась спина.
Хотя все это действительно полезно для здоровья и фигуры, не стоит пытаться заменить, работой по дому полноценные тренировки.
Относитесь к каждому действию как к монетке в копилку двигательной активности дня. Это тоже важно, ведь бытовая активность позволяет сохранить тело, осанку и вообще существование человека. И вопрос траты калорий не стоит так остро, как просто жизнь без боли и ограничений.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
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