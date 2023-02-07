Что будет, если 8 месяцев каждое утро выпивать стакан воды

Корреспондент «СЭ» провела эксперимент и обзавелась полезной привычкой.

Будучи девочкой, выросшей в 90-е, в плане внешности я всегда равнялась на топ-моделей тех лет: Синди Кроуфорд, Ясмин Гхаури, Стефани Сеймур, Эль Макферсон, Кристи Тарлингтон и других. Многие из них и сегодня выглядят потрясающе, несмотря на возраст. Именно они вдохновили меня уделять больше времени и внимания здоровому образу жизни: полюбить фитнес и задуматься о питании.

К сожалению, осознание того, что правильно, а что нет, формируется через призму собственных ошибок. О важности водного баланса я задумалась относительно недавно: начала пить воду в чистом виде в зале по рекомендации тренера, постепенно ее количество увеличилось, и питьевой баланс нормализовался, о чем могу судить по своему самочувствию и состоянию кожи.

Среди моих родных, друзей и знакомых по-прежнему оставались люди, которые не придавали значения тому, какую воду нужно пить и сколько, а уж тем более не задумывались, нужно ли это делать с утра. Но лишь до того момента, пока не появлялись проблемы с внешним видом или здоровьем. Так, один из родственников даже после третьего инсульта и соответствующих рекомендаций врача продолжает говорить, что у него «сухой» организм и «много» воды ему не нужно. А некоторые из подруг в самом расцвете лет вынуждены прибегать к постоянным инъекциям и даже хирургическим вмешательствам, чтобы исправлять «возрастные» недостатки кожи, вместо того чтобы перестать пить газировку, энергетики и кофе вместо воды. Одним словом, перед моими глазами были антипримеры, которые замотивировали и заставили задуматься.

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К вопросу о стакане воды с утра я подходила уже более чем осознанно. И мне было интересно, что в действительности мне может дать этот эксперимент. Поскольку никакого негатива от него ждать не стоило, хотелось понять, будет ли польза, если да, то какая.

Что произойдет с организмом, если пить стакан воды по утрам

Наиболее подходящим временем для начала эксперимента я сочла лето. В жару пить хочется как можно больше, поэтому проблем с утренним стаканом воды возникнуть не должно было и не возникло.

С начала июня каждое утро за 15-20 минут до завтрака мы с супругом стали выпивать по стакану воды нейтральной температуры. Сказать, что за день-два или неделю случился какой-то вау-эффект, наверное, будет нечестно и скорее похоже на плацебо. Но процесс не доставлял дискомфорта и сложностей, к тому же для любого результата нужно время, терпение и систематичность. Поэтому мы продолжали каждое утро выпивать натощак по стакану воды.

Любые изменения в организме происходят плавно, из-за чего не всегда можно увидеть разницу. Но попробуйте лишить себя того же стакана воды натощак спустя хотя бы месяц, а с ним и определенного количества жидкости за сутки, и увидите, как изменится самочувствие и внешний вид. Именно так мы заметили первые результаты неожиданно для самих себя. Второпях забыв тот самый стакан воды с утра, и я, и супруг ощутили, насколько тяжелым кажется завтрак (с едой это не связано — рацион был привычным). В этот момент пришло понимание, почему раньше не всегда было желание есть с утра: не были запущены процессы в желудочно-кишечном тракте, организм не успевал проснуться. Стакан воды с утра не раз решал эту проблему.

Кстати, раньше супруг с утра выпивал кофе, который способствует выведению витамина D и не со всеми полезными элементами сочетается. Теперь эта привычка отошла на второй план. Он, конечно, может пропустить чашечку кофе, но скорее днем, чем с утра, и не совмещая с приемом пищи и витаминов. Так что все ценные вещества доходят до цели. При этом бодрости стало достаточно и без кофеина — вода постепенно запускает все процессы и пробуждает организм.

Такая привычка научила следить за водным балансом и поддерживать его. Благодаря этому улучшилось состояние кожи: исчезла чрезмерная сухость. Зачастую увлажнять кожу кремами или инъекциями недостаточно, если причина увядания кроется внутри и связана с количеством и качеством воды.

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Пропустив этот пресловутый стакан воды с утра, вы уже уменьшаете вероятность того, что дойдете до нормы и восполните свой баланс. Именно этот момент мне хотелось бы особо отметить в своем эксперименте. Если об остальных положительных эффектах говорят многие, об этом очевидном плюсе почему-то мало кто упоминает.

Что касается здоровья, я заметила, что исчезло чувство чрезмерной усталости. Все-таки на 80% мозг состоит из воды. Когда ее количество снижается, функционировать ему становится сложно. Отсюда головные боли и другие проблемы.

В целом свой эксперимент со стаканом воды натощак считаю успешным. Более того, прошло уже восемь месяцев, а привычка осталась. Возможно, и вам стоит попробовать.Ч

Что о говорят специалисты

Я пообщалась с врачом-диетологом Дарьей Русаковой и нутрициологом Артемом Тужиковым, чтобы узнать, насколько оправданы наши ощущения.

Ежедневное употребление чистой питьевой воды натощак:

улучшает работу желудочно-кишечного тракта и желчетока;

снижает кислотность желудка;

улучшает работу выделительной системы, выводит токсины и шлаки, что косвенно способствует похудению;

способствует разжижению крови и нормализации работы сердечно-сосудистой системы;

помогает укрепить иммунитет и получить от первого приема пищи максимальную пользу.

Какую воду нужно пить

Чтобы вода натощак действительно приносила пользу, необходимо обратить внимание на ее качество. Не подойдет:

вода из-под крана (как правило, имеет в составе много примесей);

кипяченая (термическая обработка приводит к структурным изменениям и нейтрализации полезных свойств);

минеральная с большим количеством газа (может провоцировать вздутие, несварение и другие дискомфортные состояния).

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Лучше всего использовать фильтрованную воду — она не содержит вредных веществ и при этом сохраняет полезные микроэлементы.

Если при наличии заболеваний врач рекомендовал минеральную воду, пить ее необходимо теплой, без газов, неторопливо и маленькими глотками.

Относительно температуры воды мнения экспертов разошлись. Артем Тужиков рекомендовал отдавать предпочтение воде нейтральной, комнатной температуры. Дарья Русакова посоветовала еще и теплую воду.

Холодная и тем более ледяная вода некомфортна для ЖКТ и раздражает слизистые оболочки желудка и кишечника. Ее употребление может привести к:

сужению сосудов;

замедлению пищеварительных процессов;

дискомфорту (изжоге, вздутию, запорам).

Сколько воды нужно пить

Пить воду с утра нужно не торопясь. Объем жидкости индивидуален, но желательно не превышать 450 мл.