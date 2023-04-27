Хеликобактер: что это такое и как можно им заразиться?

Словосочетание «хеликобактер пилори» — на слуху и знакомо многим, но что именно за ним кроется, знают не все. Между тем эта инфекция — одна из главных причин развития рака желудка, поэтому отслеживать и лечить ее нужно оперативно.

Как это делается, рассказала врач-гастроэнтеролог и гепатолог Евгения Лежепекова.

Что такое хеликобактер пилори

Хеликобактер пилори, а в народе просто хеликобактер — это бактерия, которая поселяется в антральном отделе желудка (наиболее низко расположенная его часть) и живет в его кислой среде.

Хеликобактер разрушает защитный слой слизистой оболочки желудка и проникает на поверхность клеток, способствуя их повреждению и гибели.

Как можно заразиться хеликобактер пилори

Инфекция передается фекально-оральным и орально-оральным путями. Поэтому чаще всего заражение происходит внутри семьи или тесного коллектива, где пользуются общими столовыми приборами и посудой, плохо соблюдаются меры гигиены.

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По каким симптомам можно определить у себя хеликобактер пилори

Инфекция может годами протекать абсолютно бессимптомно, так что носитель не будет даже подозревать о ней 20-30 лет.

Однако определенные симптомы могут и выдавать хеликобактер:

боли в животе;

диспепсия — затрудненное и болезненное пищеварение, тяжесть после еды;

частые отрыжки;

чувство тошноты;

железодефицитная анемия;

снижение тромбоцитов крови;

проявления на коже в виде розацеа или дерматита неясного происхождения.

Что делать, если обнаружили у себя симптомы хеликобактер пилори

Оставлять симптомы инфекции без внимания нельзя. Если пустить заболевание на самотек, это может привести к эрозивно-язвенным повреждениям и, как результат, — к раку желудка.

Определить инфекцию можно неинвазивными методами, один самых простых достоверных — это дыхательный 13С-уреазный тест. Однако проверка исключительно этим методом подходит не всем.

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Пациентам зрелого возраста, после 40 лет, желательно проверяться с помощью гастроскопии и колоноскопии, поскольку изменения в организме к этому возрасту могут быть уже более серьезными, возрастает риск онкопатологии. Врач должен зрительно оценить состояние слизистой желудка, пищевода и кишечника.

Еще один метод выявления хеликобактера — это анализ крови на наличие антител. Он подходит пациентам, которым ни разу до этого не проводилось лечение хеликобактерной инфекции.

Как лечат хеликобактер пилори

Лечение от хеликобактер пилори может назначать только врач.

Детям до 18 лет при бессимптомном течении и отсутствии эрозий и язв лечение хеликобактера не проводят — врачи обычно дожидаются, когда организм окрепнет и иммунная система станет достаточно стабильной, чтобы не заразиться повторно.

В остальных случаях в схемы лечения входят:

два антибиотика из разных групп;

препарат-ингибитор протонной помпы, снижающий кислотность желудка для того, чтобы максимально эффективно действовали антибиотики;

препарат висмута, который усиливает действие антибактериальных препаратов;

препараты для поддержания и восстановления микробиоты кишечника, необходимые на фоне антибактериальной терапии.

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