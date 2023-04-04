Что такое весеннее обострение и с чем оно связано?

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Весна — начало нового цикла не только в природе, но и в жизни человека. Но вместе с желанием жить и любить могут одолевать и менее приятные эмоции. О том, что такое весеннее обострение и какие признаки для него характерны, мы спросили у психолога Олега Долгицкого.
На фоне увеличения продолжительности светового дня сдвигаются циклы выработки мелатонина. А от этого напрямую зависит наш сон. Из-за смены цикла сна изменяются также рабочий ритм и ритм отдыха. Эти факторы могут приводить к дезадаптации организма (когда человек не может приспосабливаться к социальным и природным условиям), что провоцирует и изменения в психике.
Поэтому у людей с более высокой психической устойчивостью весной могут быть легкие перепады настроения и небольшая усталость. А у более чувствительных людей могут обостряться как психические, так и физические заболевания. То же самое происходит и осенью, поэтому это время принято считать периодами обострений.
Если человек в целом здоров и психически устойчив, для него эти периоды проходят едва заметно. А если присутствуют психические и физические заболевания, они могут давать о себе знать.
Признаки весеннего обострения зависят от конкретных заболеваний и особенностей психики человека. У одних людей могут начаться мигрени, у других — обостриться проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а у третьих — усилиться психические заболевания, например шизофрения. Также к симптомам весеннего обострения относятся:
перепады настроения;
хроническая усталость и упадок сил;
частые головные боли;
отсутствие аппетита или, наоборот, повышенная тяга к еде;
усиление боли в суставах;
плаксивость и раздражительность.
Даже если человек совершенно здоров, в этот период он может быть в большей степени подвержен риску возникновения того или иного заболевания. Поэтому в осенне-весенний период врачи рекомендуют прием витаминов и БАДов.Олег ДолгицкийПсихолог
Весеннее обострение приводит к снижению защитных функций организма, нарушая тем самым гомеостаз — самоподдержание системы в балансе. Чтобы минимизировать влияние обострения, в первую очередь необходимо придерживаться здорового образа жизни. Вот несколько простых советов, которые помогут уменьшить симптомы весеннего обострения:
чаще бывать на свежем воздухе, уделять время прогулкам;
избегать перенапряжения, отводить время для полноценного сна и отдыха;
включить в рацион больше фруктов и овощей;
соблюдать режим: вставать утром и ложиться спать в одно и то же время, вовремя завтракать, обедать и ужинать.
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