3 проблемы взрослых, которые идут из детства

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«Когда пришел к психологу, чтобы узнать, что все твои проблемы из детства», — эта шутка стала популярной в социальных сетях, ведь многие не раз слышали такую фразу.
О том, что люди копируют жизненные ценности и стандарты поведения своих родителей, еще в XIX веке говорил основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.
Действительно ли это так? Можно ли предотвратить формирование у ребенка психологических травм? Какие проблемы человек переносит из детства во взрослую жизнь? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с психологом Светланой Дьяконовой.
Детство — важный период в жизни человека, когда формируются основные черты характера, ценности, с которыми ребенок идет во взрослую жизнь. Конечно, вырастая, мы учимся самостоятельно анализировать собственное поведение и корректировать его. Но бывает сложно осознать заложенные в раннем возрасте сценарии. Поэтому действительно многие проблемы, комплексы и нерешенные психологические вопросы родом из детства.
Родиться с заниженной самооценкой невозможно. Дети любопытны и раскрепощены, им интересно познавать этот мир. Но не всегда взрослые одобряют хобби и интересы детей. А бывает и так, что родители пытаются реализовывать свои мечты за счет ребенка. Тогда малыш не имеет возможности раскрывать свой истинный талант и вынужден чувствовать неудовлетворение и неуверенность из-за того, что находится не на своем месте.
Когда взрослые говорят, что ребенок не оправдывает их надежд, сравнивают его с другими и отмечают, что он делает недостаточно, малыш изо всех сил старается доказать, что он достоин похвалы и пытается превзойти своих сверстников. Эту модель поведения ребенок берет с собой и во взрослую жизнь.
Синдром отличника переходит в конкуренцию даже в отношениях. Муж и жена могут находиться в постоянном соревновании, у кого выше должность и больше доход.Светлана ДьяконоваПсихолог, коуч
Часто люди с синдромом отличника конкурируют с коллегами, друзьями и даже собственными детьми.
Отсутствие доверия часто связано с недостатком любви и внимания в детстве. Некоторые воспитываются бабушками, дедушками, нянями и проводят мало времени с родителями, не чувствуют их заботы. Поэтому уже во взрослой жизни человек на подсознательном уровне уверен, что не достоин любви и его предадут.
Существуют две крайности в отношениях родителей и детей — сверхзабота и недостаточная любовь. Если вы не даете ребенку свободу выбора, постоянно контролируете, то обрекаете его на замкнутость и неуверенность в себе в будущем. С другой стороны, недостаточное внимание к ребенку порождает неуверенность. Поэтому родителям важно проявлять заботу, но не переусердствовать.
Также следует помнить, что малыш копирует поведение взрослых.
Характер ребенка формируется на примере родителей. Если сын каждый день видит, что его отец лежит на диване и сквернословит, то существует большая вероятность, что он будет делать так же.Светлана ДьяконоваПсихолог, коуч
Но стоит учитывать и фактор социализации: ребенок ходит в детский сад, а затем в школу, где также впитывает различные модели поведения. Со временем дети учатся самостоятельно мыслить и анализировать. У каждого из нас есть свобода воли и выбора.
Поэтому, хотя от токсичных сценариев бывает сложно отказаться, взрослый человек может оценить свое поведение и перестать копировать вредные привычки и комплексы родителей. К тому же сегодня есть возможность прибегнуть к помощи специалиста, который расскажет, как разобраться в себе и какие шаги предпринять, чтобы добиться положительных изменений.
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