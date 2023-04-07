3 проблемы взрослых, которые идут из детства

«Когда пришел к психологу, чтобы узнать, что все твои проблемы из детства», — эта шутка стала популярной в социальных сетях, ведь многие не раз слышали такую фразу.

О том, что люди копируют жизненные ценности и стандарты поведения своих родителей, еще в XIX веке говорил основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

Действительно ли это так? Можно ли предотвратить формирование у ребенка психологических травм? Какие проблемы человек переносит из детства во взрослую жизнь? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с психологом Светланой Дьяконовой.

Какие проблемы родом из детства

Детство — важный период в жизни человека, когда формируются основные черты характера, ценности, с которыми ребенок идет во взрослую жизнь. Конечно, вырастая, мы учимся самостоятельно анализировать собственное поведение и корректировать его. Но бывает сложно осознать заложенные в раннем возрасте сценарии. Поэтому действительно многие проблемы, комплексы и нерешенные психологические вопросы родом из детства.

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Неуверенность в себе

Родиться с заниженной самооценкой невозможно. Дети любопытны и раскрепощены, им интересно познавать этот мир. Но не всегда взрослые одобряют хобби и интересы детей. А бывает и так, что родители пытаются реализовывать свои мечты за счет ребенка. Тогда малыш не имеет возможности раскрывать свой истинный талант и вынужден чувствовать неудовлетворение и неуверенность из-за того, что находится не на своем месте.

Синдром отличника

Когда взрослые говорят, что ребенок не оправдывает их надежд, сравнивают его с другими и отмечают, что он делает недостаточно, малыш изо всех сил старается доказать, что он достоин похвалы и пытается превзойти своих сверстников. Эту модель поведения ребенок берет с собой и во взрослую жизнь.

Часто люди с синдромом отличника конкурируют с коллегами, друзьями и даже собственными детьми.

Недоверие в отношениях

Отсутствие доверия часто связано с недостатком любви и внимания в детстве. Некоторые воспитываются бабушками, дедушками, нянями и проводят мало времени с родителями, не чувствуют их заботы. Поэтому уже во взрослой жизни человек на подсознательном уровне уверен, что не достоин любви и его предадут.

Как предотвратить формирование психологических травм у ребенка

Существуют две крайности в отношениях родителей и детей — сверхзабота и недостаточная любовь. Если вы не даете ребенку свободу выбора, постоянно контролируете, то обрекаете его на замкнутость и неуверенность в себе в будущем. С другой стороны, недостаточное внимание к ребенку порождает неуверенность. Поэтому родителям важно проявлять заботу, но не переусердствовать.

Также следует помнить, что малыш копирует поведение взрослых.

Но стоит учитывать и фактор социализации: ребенок ходит в детский сад, а затем в школу, где также впитывает различные модели поведения. Со временем дети учатся самостоятельно мыслить и анализировать. У каждого из нас есть свобода воли и выбора.

Поэтому, хотя от токсичных сценариев бывает сложно отказаться, взрослый человек может оценить свое поведение и перестать копировать вредные привычки и комплексы родителей. К тому же сегодня есть возможность прибегнуть к помощи специалиста, который расскажет, как разобраться в себе и какие шаги предпринять, чтобы добиться положительных изменений.

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