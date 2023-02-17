Как родителям бороться с детскими страхами? Советы психолога

В детстве наверняка у каждого были страхи. Кто-то боялся темноты, кто-то — одиночества, кто-то — животных. Однако не все из них забываются с возрастом, некоторые накладывают отпечаток и на взрослую жизнь. Как предотвращать у детей появление страхов и фобий? Разбираемся вместе с психологом Павлом Раковым.
У детских страхов есть несколько предпосылок для появления.
Если близкие ребенку взрослые испытывают стресс, во время которого у них повышается уровень кортизола, то и у малыша страхов будет больше. Дело в том, что у детей высокий уровень эмпатии, то есть понимания не на уровне интеллекта, а на уровне чувств и эмоций. Взрослые остро воспринимают реальность и тем самым передают волнение, а так как ребенок не понимает, что на самом деле происходит, то сам себя начинает накручивать.
Примерно до восьмилетнего возраста дети живут в своем иллюзорном мире: верят в Деда Мороза, Русалочку, злого волка, который спрятался под кроватью. Если родители столкнутся с этими детскими иллюзиями, они должны их поддержать. Особенно если страх связан с темнотой, потому что он наиболее распространен. Когда не видно ничего вокруг, такие страхи могут усиливаться. Мало того, дети всерьез убеждены, что все эти чудовища реальны. И когда родители заходят в комнату к ребенку, который испугался и просит зажечь свет, а родитель в этот момент показывает, что за занавеской никого нет, — это лишь отдалит детей. Они видят, что за занавеской чудовища нет, но при этом все равно продолжают верить, что оно есть и где-то рядом. Стоит родителям уйти, чудовище опять появляется, родители приходят, и чудовище исчезает.
Так появляются детские страхи, и это достаточно распространенное явление. Здесь все зависит от родителей, которым необходимо проявить понимание и терпение. Стоит объяснить, что это чудовище доброе и не кусается, например. То есть вступить с ребенком в некую игру.
Еще одним триггером к детским фобиям становятся навязанные родителями страхи. Например, когда ребенок не слушается, часто говорят: «Будешь баловаться — тебя цыгане украдут». Или: «Не будешь слушаться, злой дядя-полицейский тебя заберет». Возможно, родители и не догадываются, но такие безобидные, на их взгляд, слова могут сформировать у малыша панический страх.
Еще один триггер страха — физиологический. Например, малыш поел тяжелую еду на ночь или смотрел перед сном мультфильмы и был прикован к телевизору. То есть он не подготовлен ко сну. Соответственно, может развиться определенный уровень беспокойства от неправильного питания и режима дня.
Поэтому важно, чтобы родители следили не только за своим поведением, но и за образом жизни ребенка.
Когда ребенок становится взрослым, на смену детским, казалось бы, безобидным страхам приходят более серьезные. Он начинает беспокоиться на тему работы, отношений и т. п. Скорее всего, страхи будут распространяться на все сферы жизни человека, который в детстве воспитывался в атмосфере беспокойства.
Если родители живут в беспокойстве всю жизнь, их ребенок, даже если все хорошо, будет думать, что может случиться что-то ужасное — не сегодня, так завтра.
Вывод напрашивается сам собой: детей нужно растить в любви и радости. Для этого необходимо создать благоприятную атмосферу в семье.
Родители обязаны начать с себя: они стараются скрывать свои чувства и эмоции, что абсолютно неправильно. Даже если вы будете улыбаться, дети все равно почувствуют неискренность. Ребенок интуитивно чувствует стресс родителей, поэтому важно научиться управлять собственными эмоциями.
До восьми лет дети боятся различных чудовищ и сказочных персонажей. Дети постарше, как, собственно, и малыши, боятся быть брошенными. Это один из основных страхов, поэтому детей нельзя надолго оставлять одних.
В этом вопросе следует найти золотую середину. Потому что если детей чересчур опекать, они будут избегать своих родителей. Необходимо давать им свободу действий, но держать в поле зрения, чтобы контролировать ситуацию.
Родители должны быть спокойны, чтобы не передавать детям свои страхи. У многих родителей, дедушек и бабушек, есть свойство постоянно ограничивать детей, их методы воспитания в основном сводятся к ограничениям.
Можно прийти на любую детскую площадку и понаблюдать, как родители кричат на детей: «Не лезь — упадешь! Не трогай, не подходи!» Тем самым они навязывают свои страхи о том, что с ребенком что-то может случиться. Держите под контролем собственные негативные эмоции и излучайте позитив. В конце концов, воспитание детей — это не только говорить, чего не нужно делать, а научить уважать границы других.
Когда родители не признают границы ребенка (неожиданно заходят в комнату без стука, резко повышают голос), он, скорее всего, отдалится от взрослых. Придется набраться терпения и приложить усилия, чтобы вновь заговорить с ребенком на одном языке.
Главный принцип — не давить на ребенка морально, а попробовать превратить это в игру. К примеру, малыш боится темной комнаты. Что можно сделать? Вместе подойти к закрытой двери темной комнаты на безопасное для ребенка расстояние, где он чувствует себя комфортно. Предложить ему подойти поближе и определить уровень опасности. Если ребенок скажет, что ему страшно, отходите назад. Постепенно сокращайте дистанцию со страхом. С помощью таких упражнений вы приучите ребенка не убегать от страха. Конечно, на это потребуется время, но зато вы решите страх ребенка, который в будущем не будет негативно влиять на его отношение к жизни.
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