Дисморфофобия: симптомы, причины и методы диагностики

Кажется, на свете нет человека, который на 100% доволен внешностью. Любой хотя бы раз говорил себе, что у него некрасивая фигура, волосы или руки. Критически оценивать внешний вид — это не преступление. Но когда нелюбовь к себе перерастает в навязчивое состояние, это уже серьезная проблема, а точнее дисморфофобия.

Что такое дисморфофобия и почему она возникает

Впервые о дисморфофобии заговорил итальянский психиатр Энрико-Агостино Морселли еще в конце XIX века. Однако медицинское признание недуг получил недавно — в 2013 году.

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Дисморфофобия — это психическое расстройство, при котором человек зацикливается на мнимых недостатках внешности. Из-за этого он начинает избегать социальных контактов, закрывать те участки тела, которые не принимает. Порой такое состояние доводит до депрессии и даже суицида.

Чрезмерная озабоченность своими недостатками может повлиять на жизнь человека. Например, девушка считает себя недостаточно красивой и каждый день тратит по несколько часов на макияж и укладку волос. Из-за этого она постоянно опаздывает на важные рабочие встречи, портит отношения с руководством и приобретает невротическое расстройство.

Симптомы дисморфофобии: как их распознать

По статистике, этой фобией страдают от 0,7% до 2,4% людей на планете. Психическое расстройство довольно сложно диагностировать, но есть основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

чрезмерная озабоченность недостатком во внешности, который не заметен для других;

частое разглядывание себя в зеркале, порой по несколько часов;

непреодолимое желание скрыть недостаток: закрыть одеждой, нанести много макияжа;

увлечение пластической хирургией и косметологией, постоянное желание изменить внешность;

угнетенное состояние, замкнутость, избегание социальных контактов;

уверенность в том, что другие люди постоянно говорят о внешних дефектах и даже насмехаются над человеком.

Чаще эта фобия возникает у подростков. Именно у них развивается так называемая транзиторная дисморфофобия. Она отличается тем, что имеет реальную причину. Например, у подростков в период пубертата фигура может быть непропорциональной, изменяется масса тела, появляется угревая сыпь и прочие внешние изменения, которые негативно влияют на психологическое состояние подростка.

Причины дисморфофобии

Главное отличие заболевания от других — зацикливание на недостатках, которые не имеют реального основания. Развитие подобных комплексов прежде всего связано с каким-то травмирующим событием в жизни: насмешки, обзывания в школе, обидные слова от родителей в детстве и т. д.

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Но существуют особенности, которые повышают риск развития дисморфофобии:

нарушения в работе серотонинергической системы мозга;

генетическая предрасположенность, то есть в семье кто-то страдал аналогичным диагнозом;

расстройства обсессивно-компульсивного спектра;

буллинг и травля в школе, семье и в других социальных группах;

наличие существенных внешних недостатков в прошлом;

нереалистично завышенные стандарты красоты;

перфекционизм;

возможные аномалии развития головного мозга.

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Причиной для чрезмерной обеспокоенности внешностью может стать любая часть тела: волосы, ногти, зубы, уши, нос, брови и т. д.

Диагностика дисморфофобии

Дисморфофобию ставят на основании анамнеза. Диагностические критерии заболевания включают в себя:

обеспокоенность. Мнимые дефекты не дают человеку спокойно жить, он постоянно о них думает;

цикличность. Человек периодами повторяет одни и те же действия: смотрит в зеркало, принимает душ по 10 раз в день и прочее;

проблемы в социуме. Озабоченность внешним видом доставляет неудобства и создает проблемы в социальной и профессиональной жизни человека.

Методы лечения и профилактики дисморфофобии

Отсутствие должного лечения может привести к непоправимым последствиям. Часто больные увлекаются опасными изменениями во внешности: приклеивание или пришивание ушей к голове, самостоятельная липосакция, спиливание зубов и пр. Все это наносит вред здоровью и усугубляет психическое состояние человека.

Для лечения такого недуга обращаются к психотерапевту или психиатру. Специалист собирает подробный анамнез и выбирает наиболее подходящую тактику лечения: когнитивно-поведенческую психотерапию в сочетании с АСТ-терапией или медикаментозную терапию.

Популярные вопросы

Можно ли лечить самостоятельно

Правильный ответ — нет. Только врач способен определить наличие заболевания и выбрать индивидуальную схему лечения.

Человек способен осознать, что у него имеются проблемы, и пойти к специалисту, сам помочь себе он, увы, не в силах.

В чем отличие дисморфофобии от дисморфомании

Основной симптом дисморфофобии — это навязчивая идея наличия физических недостатков, социофобия и уныние.

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Дисморфомания — это уже наиболее тяжелая стадия. Человек настолько зацикливается на воображаемых внешних недостатках, что начинает бредить идеей их исправить. Больные уверены, что все проблемы в жизни связаны именно с внешними недостатками, их состояние походит на шизофрению.

Кто больше подвержен заболеванию

Ей страдают как женщины, так и мужчины. Особенно синдрому дисморфофобии подвержены люди с такими качествами, как робость и неуверенность, перфекционизм, повышенный уровень тревожности, чувствительность к критике.