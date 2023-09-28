7 способов облегчить последствия очень тяжелой тренировки

Боль непосредственно во время тренировки может быть тревожным сигналом травмы или растяжения. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. А вот после тренировок могут возникать болевые ощущения в мышцах. Как правило, они самостоятельно проходят спустя пару дней.

Но вот что делать, если нужно от них избавиться как можно быстрее? Рассказываем, какие бывают способы восстановиться.

Растяжка

Неудивительно, что этот способ довольно эффективен в процессе восстановления. Разумеется, речь идет не о гимнастических подвигах. Под растяжкой в этом случае подразумевается улучшение функциональной гибкости и эластичности мышц. То есть растягивать мышцы необходимо в разумных пределах, учитывая индивидуальные особенности.

Контрастный душ

Водные процедуры — вполне логичное завершение тренировок. Однако это не просто гигиенические мероприятия, но еще и способ снять мышечное напряжение. Этот метод наиболее эффективен, если принимать контрастный душ, чередуя теплую и прохладную воду.

Массаж

Массаж, казалось бы, очевидный способ нивелировать последствия изнурительной тренировки. Но стоит учитывать, что далеко не каждый его вид поможет избавиться от неприятных ощущений и усталости. За такой услугой стоит обратиться к опытному специалисту.

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Плавание

Хоть плавание — это вид физической нагрузки, водные процедуры способствуют расслаблению и восстановлению мышц после других тренировок. При этом плавать стоит в спокойном темпе. И желательно, чтобы температура воды была не низкой. Это позволит предотвратить спазмирование мышц. А теплая вода во время плавания поможет снять напряжение.

Полноценное питание

Продукты питания, богатые антиоксидантами, известны полезными свойствами для организма. Эти вещества ускоряют регенерацию тканей, препятствуют повреждению клеток свободными радикалами. Также антиоксиданты помогают быстрее справиться с последствиями тяжелой тренировки. Они содержатся в овощах, фруктах, зелени и таких напитках, как чай и какао.

Здоровый сон

Сон имеет важное значение для любого человека независимо от тренировочного процесса. Чтобы облегчить состояние после тяжелой тренировки, это один из самых действенных методов.

Здоровый сон взрослого человека длится порядка восьми часов. Конечно, этот показатель может отличаться от принятой нормы. Кому-то достаточно этого времени, чтобы ощущать бодрость, а другим — потребуется чуть больше.

Фото istockphoto.com

Время

Иногда нужно просто подождать. Как правило, усталость и последствия утомления проходят со временем. Как только самочувствие нормализуется, можно будет возобновить тренировочный процесс с новыми силами.

Каждый из перечисленных методов восстановления после тренировки хорош по-своему. И при этом ни один из них не панацея. Они по-разному могут влиять на организм каждого человека. Поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы найти свой. Ведь восстановление после тренировки — процесс не менее важный, чем сама физическая нагрузка.

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