Как начать приводить себя в форму? 6 советов для людей с лишним весом

Избыточный вес — это не про здоровье. Рано или поздно лишние килограммы, помимо банального неудобства, начнут создавать более опасные проблемы: сбои в метаболизме и гормональном фоне, а также последующие патологические состояния. Поэтому меры лучше принять как можно раньше — так вы скорее придете к намеченной цели и убережете себя от множества хронических заболеваний.

Руководством к действию могут стать советы фитнес-тренеров Алевтины Суворовой и Алексея Моисеева.

Запаситесь терпением

Не стоит гнаться за рекордами и руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше». Если пару лишних килограммов можно убрать за неделю, то когда их 20 или 30, важно запастись терпением.

Экстренное похудение — это большая нагрузка для организма. Ведь ему придется выводить продукты распада жиров. А это серьезная работа для почек и печени. Избытки жира будут уходить не только на поверхности, но и из брюшной полости. Резкое снижение веса не дает органам и стенкам брюшной полости возможности адаптироваться, из-за чего велик риск опущения органов.

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Проблемы могут возникнуть и снаружи. При стремительном похудении кожа теряет упругость, результатом может стать «фартук» внизу живота.

Начните работать над мышлением

Лишний вес часто связан с тем, что происходит у нас в голове. Это может быть следствием страхов, внутренних конфликтов, детских травм и прочих психологических проблем.

Избегайте диет и жестких ограничений

Если присутствуют проблемы с пищевым поведением, то жесткие диеты не нужны и даже противопоказаны. Они могут негативно сказаться на здоровье, самочувствии и мотивации, а также замедлить метаболизм. Для начала можно отказаться от:

· добавленного сахара;

· хлеба;

· масла для жарки;

· крахмала, красителей, усилителей вкуса и консервантов в составе продуктов.

Чем проще и натуральнее продукты, тем лучше. Не нужно голодать или отказываться от еды. Правильное, сбалансированное питание станет лучшим выбором и закрепит результат.

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Вот еще несколько рекомендаций:

изучите информацию о суточной норме воды и калорий, а также балансе белков, жиров и углеводов (БЖУ) — на их основе подбирайте рацион;

готовьте вкусно, основываясь на принципах правильного питания (полезные рецепты можно найти в нашей специальной рубрике );

ищите полезную и вкусную альтернативу , когда хочется чем-то полакомиться;

прислушивайтесь к организму и, если решили себя побаловать чем-то вроде шоколадки или пирожного, насладитесь, после чего спокойно возвращайтесь к сбалансированному питанию.

Не торопитесь в спортзал

Вместо того чтобы бежать в спортзал, начните больше ходить пешком — выполняйте ежедневную норму в 10 тысяч шагов, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Когда вес начнет снижаться и организм адаптируется, переходите к полноценным тренировкам.

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Если присутствует стеснение, можно начать заниматься дома по видео. Йога, пилатес, танцы и прочее — важно найти то, что вам нравится. Тренировка не должна превращаться в мучение.

Людям с лишним весом стоит обратить внимание и на интимную гимнастику, поскольку избыточная масса тела, а также возраст и беременности ослабляют мышцы тазового дна. Это может привести к опущению матки, недержанию мочи при чихании, сильном смехе, нагрузках и другим осложнениям.

Заручитесь поддержкой окружения

Это универсальный, но очень важный совет, о котором стоит помнить каждому. Окружающие могут усилить стремления своей поддержкой или свести их на нет критикой. Причем поддерживать могут не только близкие, но и те, у кого схожие проблемы, кто понимает, с какими сложностями вы сталкиваетесь.

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