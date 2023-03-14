Как определить, что ваш фитнес-тренер — непрофессионал?

Приходя в зал впервые, многие сталкиваются со сложностями при выборе тренера. Это действительно важный момент, которому стоит уделить внимание. Тренер будет составлять план занятий, корректировать питание, поддерживать и мотивировать на пути к достижению желаемых результатов. Мастер-тренер тренажерного зала и боевых искусств сети фитнес-клубов World Class Александр Карпов рассказал, какими качествами должен обладать профессиональный наставник.

На что важно сразу обратить внимание

Чтобы получить максимальную пользу от тренировок без вреда для здоровья, наставником должен быть настоящий профессионал. Вот несколько качеств, которыми обладает тренер высокого уровня:

Образование и опыт работы

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе тренера, — это его образование. Любой, кто работает в сфере спорта, должен иметь базовые знания о теле человека. Помните, что вы доверяете тренеру свое здоровье, и именно поэтому он должен знать все о том, как вам его приумножить, а не ухудшить.

Чтобы мотивировать клиента добиваться лучшей формы, фитнес-тренер должен постоянно развиваться в своей сфере. Поэтому значение имеют и сертификаты о повышении квалификации. В то же время если тренер не имеет профильного базового образования, а лишь окончил краткосрочные курсы, это может стать поводом принять решение не в его пользу.

Внешний вид

Существует ироничная фраза: «Тренер не играет, он тренирует». Однако все же любой хороший тренер когда-то был игроком. Несмотря на то что наставник должен знать технику упражнений и уметь ее объяснять, его внешний вид также играет большую роль. Фитнес-тренер с телом мечты мотивирует клиентов на саморазвитие и занятия спортом.

Фото Istockphoto/Yeniden indir

Внешний вид тренера-профессионала должен соответствовать его специализации. Если тренер позиционирует себя как эксперта в наборе мышечной массы, он должен сам ее иметь. И наоборот: если тренер специализируется на похудении, он не должен иметь лишний вес.

Навыки общения

Чтобы вы во время занятий чувствовали себя максимально комфортно и уверенно, тренер должен быть коммуникабельным и дружелюбным.

Вот еще несколько признаков, по которым можно отличить непрофессионального тренера. Скорее всего, наставник не соответствует должному уровню, если он/она:

опаздывает на тренировки;

отвлекается на телефон (если он, конечно, не содержит тренировочный план и дневник);

не ведет или не предлагает вам самостоятельно вести тренировочный дневник;

предлагает спортивные добавки в самом начале занятий;

предлагает оплатить тренировки «мимо кассы».

Кто несет ответственность за прогресс

Отсутствие прогресса в тренировках — одна из наиболее распространенных претензий, которые посетители фитнес-залов имеют к своим тренерам. При возникновении такой проблемы именно наставник должен провести анализ причин и скорректировать тренировочный план.

Когда тренера точно надо менять

Есть несколько ситуаций, при которых тренера стоит сразу же менять. Первая из них — несоблюдение этики. Если клиент чувствует психологический дискомфорт, вызванный нарушением его личных границ, он имеет право сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника.

Вторая ситуация — это убежденность тренера в том, что для достижения результатов необходимо принимать дополнительные препараты.

Помните, что занятия спортом должны приносить лишь положительные эмоции. Вы можете выбрать любого тренера себе в наставники и отказаться от услуг при возникновении сомнений в его компетентности. Тренер должен мотивировать и поддерживать, а не давать поводы для сомнений в своем профессионализме.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!