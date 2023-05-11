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Сегодня, 08:00

5 способов похудеть во время сна. Рассказываем, правда ли можно обойтись без тренировок

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Красивая молодая девушка в маске для сна на розовом фоне
Фото Freepik/wayhomestudio
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Спать и при этом худеть — наверняка мечта многих людей с избыточным весом.

Разбираемся, можно ли избавиться от лишних килограммов во сне.

Можно ли похудеть во время сна

Сам по себе процесс сна имеет довольно сложный механизм. Он состоит из нескольких фаз, каждая из которых имеет определенное значение и влияние на организм.

Наивно полагать, что одного лишь сна может быть достаточно для похудения. Если бы все было так просто, возможно, проблемы ожирения не существовало вовсе. Однако не все так однозначно.

Как правильно спать, чтобы худеть во сне

Сон — это действительно очень важная составляющая не только здоровья в целом, но и такого его аспекта как нормальный вес. Поэтому сон следует рассматривать не в качестве отдельного способа похудения, а скорее как вспомогательное средство. При этом имеет значение не сам факт сна, а его качество и особенности.

Красивая молодая девушка спит днем
Freepik/ansiia

Правильно питайтесь

Весомую роль играет не только качество пищи, ее состав, энергетическая ценность, но и время приема. Для здорового человека без патологий желудочно-кишечного тракта в норме питаться регулярно. Промежутки между трапезой не должны быть слишком большими или слишком маленькими. В среднем, они могут составлять 3-4 часа.

Поужинать следует за несколько часов, чтобы не нарушать процесс засыпания и не ухудшить качество сна. Отказываться от вечернего приема пищи не стоит, особенно если обедаете довольно рано, а спать ложитесь поздно.

За насыщение отвечает гормон лептин. Он производится в жировой ткани и в желудке. Во время еды его уровень возрастает, мозг получает сигнал о насыщении. А когда показатели лептина снижаются, человек испытывает чувство голода.

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Пищевое поведение регулируется еще одним гормоном — грелином. Иначе его называют гормоном голода. Если человек не ел более 3-4 часов, концентрация грелина возрастает. После приема пищи он снижается, а вот уровень лептина повышается.

Чтобы не набирать лишние килограммы, а напротив, избавляться от них даже во сне, необходимо полноценно питаться, придерживаясь режима.

Спите в темноте

Во время сна, хоть и нет привычной дневной активности, также идет процесс сжигания калорий. Энергия тратится на работу внутренних органов и поддержание нормальной жизнедеятельности.

Молодая девушка выключает ночник и лежит в кровати
Freepik/tirachardz

Полноценный сон обеспечивает вещество мелатонин. Его предшественник гормон серотонин вырабатывается при воздействии дневного света на сетчатку глаза. Поэтому так важно не пренебрегать прогулками на свежем воздухе особенно в первой половине дня. А вот к вечеру с наступлением темноты из серотонина образуется мелатонин — гормон сна. Он-то и обеспечивает качественный сон.

Соблюдайте температурный режим

По рекомендации Роспотребнадзора, температура в помещении не должна превышать +22°C. Чистый влажный и прохладный воздух способствует быстрому засыпанию. В противном случае сон может оказаться неполноценным и прерывистым.

Уменьшите психологическую нагрузку

Один из факторов, которые препятствуют похудению, — стресс. Точнее не сам по себе стресс, а его последствия для организма. Из-за повышенной психологической нагрузки возрастает уровень кортизола. Гормон стресса ведет не только к сбою многих систем организма, но и набору веса. Помимо этого человек, находясь в состоянии стресса, зачастую его заедает, употребляя большее количество пищи, чем ему требуется для нормальной жизнедеятельности.

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Высыпайтесь

Совет банальный, но не менее значимый, чем другие. В реалиях современной действительности и нестабильного графика работы бывает сложно придерживаться постоянного режима сна и бодрствования. Тем не менее недостаток сна приводит к гормональным изменениям, которые нарушают процесс похудения. В норме взрослый человек должен спать 7-8 часов. Некоторым нужно чуть больше или чуть меньше, чтобы хорошо себя чувствовать. Главное — чтобы после сна было ощущение бодрости.

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