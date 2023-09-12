Как понять, что болит поджелудочная железа: симптомы и лечение

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Здоровая поджелудочная железа — залог хорошего пищеварения. Если ее работа сбоит, питательные вещества не усваиваются, а гормоны, отвечающие за уровень глюкозы, не вырабатываются. Разбираемся, почему болит поджелудочная, на какие сигналы организма обратить внимание и как питаться, чтобы облегчить приступы панкреатита.
Поджелудочная железа представляет собой тело, головку и хвост общей длиной около 15-22 см. Располагается в брюшной полости за желудком и возле двенадцатиперстной кишки.
Небольшой орган пищеварительной системы, весом всего 70 граммов, выполняет важные задачи:
синтез гормонов и ферментов;
регуляция белкового, жирового и углеводного обмена.
Среди основных причин, которые приводят к болям поджелудочной железы, выделяют:
злоупотребление алкоголем и курением;
неправильное питание с преобладанием вредной еды: жирной, жареной, острой;
перенесенные травмы и операции на поджелудочной;
желчекаменная болезнь;
отравления;
генетическая предрасположенность;
нарушенный обмен веществ;
длительное лечение гормональными препаратами и антибиотиками.
Один из наиболее распространенных симптомов заболевания поджелудочной железы — опоясывающая боль в верхней части живота.
Заболевания поджелудочной железы могут сказаться на пищеварительной системе. Люди, страдающие от проблем с поджелудочной железой, могут испытывать частую диарею, понос, непереносимость жирной пищи.
Ухудшение пищеварения и нарушение всасывания питательных веществ могут быть причиной снижения веса.
Если вы заметили, что ваш аппетит существенно уменьшился, и вместе с этим вы начали непроизвольно терять вес, это может быть связано с проблемами поджелудочной железы.Наталья БулдаковаВрач-гастроэнтеролог, терапевт
Поджелудочная железа играет важную роль в обеспечении организма энергией. Если она функционирует неправильно, это может привести к постоянной усталости, общей слабости и снижению работоспособности.
Подтвердить или опровергнуть диагноз гастроэнтерологу помогают различные методы:
анализ крови выявляет признаки воспаления;
анализы мочи и кала — уровень ферментов и наличие паразитов;
ультразвуковая диагностика определяет размеры органа;
зондирование исследует внешнесекреторную функцию;
КТ и МРТ указывают границы пораженных участков.
Лечение острой фазы заключается в приеме антибиотиков и постановке капельниц, ограничении пищи и двигательной активности. Через несколько дней постепенно вводятся жидкие каши и ферменты.
Оптимальный способ держать руку на пульсе своего здоровья и вовремя замечать отрицательную динамику — проходить профилактический осмотр у врача раз в год.
Чтобы предотвратить обострения панкреатита, следует придерживаться правильного питания: пищу готовить преимущественно на пару, отказаться от копченостей, сладостей и маринадов. Употребление кофе, алкоголя и курение также попадают в черный список. Рацион распределяют на небольшие порции и питаются 5-6 раз в день.
Первоначальное различие между болью в желудке и болью в поджелудочной железе может быть определено с помощью локализации боли.
Боль в желудке, обычно ощущаемая в верхней части живота, может быть вызвана различными причинами, включая избыток соляной кислоты, язву желудка или даже стресс.
Боль в поджелудочной железе проявляется в левом верхнем квадранте живота, чаще всего сзади, и может быть вызвана такими проблемами, как панкреатит или опухоль.Наталья БулдаковаВрач-гастроэнтеролог, терапевт
Когда дело доходит до симптомов, боль в желудке и боль в поджелудочной железе могут иметь разные характеристики. В случае боли в желудке, пациенты могут жаловаться на ощущение жжения, тяжести или распирания в области боли. Иногда боль может ухудшаться после еды или при определенных движениях.
При болях в поджелудочной железе пациенты могут испытывать сильную, острую или тупую боль, которая может распространяться в спину, под левую лопатку. Также могут возникать другие симптомы, включая тошноту, рвоту, повышенную чувствительность к жирной и жаренной пище или изменение цвета и консистенции стула.
Окончательно вылечить хронический панкреатит и откатить все функции поджелудочной к «заводским настройкам» невозможно. Поддерживающее лечение направлено на сохранение приемлемого качества жизни: без болезненных ощущений, тошноты и расстройства ЖКТ.
При болях в поджелудочной железе следует записаться на прием к врачу-гастроэнтерологу. Лечением острых и хронических состояний также может заниматься врач-хирург.
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