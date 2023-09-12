Как понять, что болит поджелудочная железа: симптомы и лечение

Здоровая поджелудочная железа — залог хорошего пищеварения. Если ее работа сбоит, питательные вещества не усваиваются, а гормоны, отвечающие за уровень глюкозы, не вырабатываются. Разбираемся, почему болит поджелудочная, на какие сигналы организма обратить внимание и как питаться, чтобы облегчить приступы панкреатита.

Анатомия и функции поджелудочной железы

Поджелудочная железа представляет собой тело, головку и хвост общей длиной около 15-22 см. Располагается в брюшной полости за желудком и возле двенадцатиперстной кишки.

Небольшой орган пищеварительной системы, весом всего 70 граммов, выполняет важные задачи:

синтез гормонов и ферментов;

регуляция белкового, жирового и углеводного обмена.

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Причины болей в области поджелудочной железы

Среди основных причин, которые приводят к болям поджелудочной железы, выделяют:

злоупотребление алкоголем и курением;

неправильное питание с преобладанием вредной еды: жирной, жареной, острой;

перенесенные травмы и операции на поджелудочной;

желчекаменная болезнь;

отравления;

генетическая предрасположенность;

нарушенный обмен веществ;

длительное лечение гормональными препаратами и антибиотиками.

Симптомы болезней поджелудочной железы

Опоясывающая боль в верхней части живота

Один из наиболее распространенных симптомов заболевания поджелудочной железы — опоясывающая боль в верхней части живота.

Нарушения пищеварения

Заболевания поджелудочной железы могут сказаться на пищеварительной системе. Люди, страдающие от проблем с поджелудочной железой, могут испытывать частую диарею, понос, непереносимость жирной пищи.

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Потеря аппетита и непроизвольная потеря веса

Ухудшение пищеварения и нарушение всасывания питательных веществ могут быть причиной снижения веса.

Усталость и общая слабость

Поджелудочная железа играет важную роль в обеспечении организма энергией. Если она функционирует неправильно, это может привести к постоянной усталости, общей слабости и снижению работоспособности.

Диагностика и лечение

Подтвердить или опровергнуть диагноз гастроэнтерологу помогают различные методы:

анализ крови выявляет признаки воспаления;

анализы мочи и кала — уровень ферментов и наличие паразитов;

ультразвуковая диагностика определяет размеры органа;

зондирование исследует внешнесекреторную функцию;

КТ и МРТ указывают границы пораженных участков.

Лечение острой фазы заключается в приеме антибиотиков и постановке капельниц, ограничении пищи и двигательной активности. Через несколько дней постепенно вводятся жидкие каши и ферменты.

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Профилактика

Оптимальный способ держать руку на пульсе своего здоровья и вовремя замечать отрицательную динамику — проходить профилактический осмотр у врача раз в год.

Чтобы предотвратить обострения панкреатита, следует придерживаться правильного питания: пищу готовить преимущественно на пару, отказаться от копченостей, сладостей и маринадов. Употребление кофе, алкоголя и курение также попадают в черный список. Рацион распределяют на небольшие порции и питаются 5-6 раз в день.

Популярные вопросы

Как отличить боль в желудке от боли в поджелудочной железе?

Когда дело доходит до симптомов, боль в желудке и боль в поджелудочной железе могут иметь разные характеристики. В случае боли в желудке, пациенты могут жаловаться на ощущение жжения, тяжести или распирания в области боли. Иногда боль может ухудшаться после еды или при определенных движениях.

При болях в поджелудочной железе пациенты могут испытывать сильную, острую или тупую боль, которая может распространяться в спину, под левую лопатку. Также могут возникать другие симптомы, включая тошноту, рвоту, повышенную чувствительность к жирной и жаренной пище или изменение цвета и консистенции стула.

Лечится ли поджелудочная железа полностью?

Окончательно вылечить хронический панкреатит и откатить все функции поджелудочной к «заводским настройкам» невозможно. Поддерживающее лечение направлено на сохранение приемлемого качества жизни: без болезненных ощущений, тошноты и расстройства ЖКТ.

Какой нужен врач если болит поджелудочная железа?

При болях в поджелудочной железе следует записаться на прием к врачу-гастроэнтерологу. Лечением острых и хронических состояний также может заниматься врач-хирург.

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