Как понять, что болят почки: симптомы и признаки

Мало кому придет в голову измерять показатели своего здоровья так фанатично, как это делает американский биохакер Брайан Джонсон. Большинству из нас свойственно обращаться к врачам не в целях профилактики, а в крайних ситуациях.

Врач-уролог, профессор, заведующий отделением Виген Малхасян рассказал, в каких случаях нельзя откладывать визит в поликлинику при подозрении на заболевания почек.

Роль почек в организме

Почки выполняют множество жизненно важных функций в организме.

Фильтрация крови

Каждый день почки пропускают через себя около 200 л крови. Продукты метаболизма удаляются, а в кровь возвращаются вещества, необходимые для нормального функционирования организма.

Поддержание кислотно-основного равновесия организма

Кислотно-основное или кислотно-щелочное равновесие — регулирование уровня рН в крови. Почки контролируют количество выделяемых и всасываемых кислот и щелочей, удаляя с мочой излишки оснований и кислот.

Поддержание водного и электролитного баланса

Почки участвуют в регуляции уровня жидкости и электролитов: натрия, калия и других.

Участие в образовании красных кровяных телец

Почки участвуют в образовании эритропоэтина. Так называется гормон, который стимулирует образование красных кровяных клеток в костном мозге.

Регулирование артериального давления

При повышении давления увеличивается частота мочеиспускания. При этом вместе с мочой выводятся ионы натрия, что приводит к нормализации давления.

При понижении давления в почках образуется ренин — фермент, участвующий в выработке гормона, который отвечает за удержание солей натрия и выделение калия и способствует повышению артериального давления.

Фото istockphoto.com/Detry26

Участие в образовании витамина D3

Кальцидиол (D2) — основная циркулирующая в крови форма витамина D — в почках трансформируется в кальцитриол (D3).

Какие существуют заболевания почек

Наиболее часто встречаются такие болезни.

Гломерулонефрит

Это воспалительное заболевание, которое поражает нефроны — функциональные единицы почек, которые фильтруют кровь. Нефрон состоит из клубочка, где происходит фильтрация первичной мочи, и канальца, где производится всасывание воды в процессе образования мочи перед ее выведением.

Мочекаменная болезнь

Камни образуются из минеральных солей, присутствующих в моче. Размеры камней отличаются, крупные могут достигать свыше 5 см в диамтре.

Пиелонефрит

Воспалительное заболевание, возникающее из-за попадания в организм бактерий и их последующего размножения в мочевыделительной системе. Чаще всего воспаление вызвано попаданием в организм кишечной палочки.

Кисты почек

Кисты — это полости внутри почек, наполненные жидкостью.

Симптомы проблем с почками

Почти во всех случаях основной симптом проблем с почками — боль в нижней части спины. Поясница может болеть и по другим причинам, поэтому нужно ориентироваться на наличие других признаков.

Проявления гломерулонефрита

Отеки («мешки» под глазами, одутловатость лица, припухлость конечностей);

повышенное артериальное давление (может сопровождаться «мушками» перед глазами и головной болью);

кровь в моче;

выявление белка в моче после сдачи анализов.

Проявления мочекаменной болезни

Как правило, о наличии камней в почках можно узнать после почечной колики. Ее признаки:

острая интенсивная боль в пояснице или животе;

тошнота;

рвота.

Фото istockphoto.com/urbazon

Симптомы кисты почек

Опасность этого заболевания в том, что оно часто протекает бессимптомно. На наличие кисты могут указывать:

боли или дискомфорт в пояснице;

примесь крови в моче;

повышенное артериальное давление.

Симптомы пиелонефрита

Боли в области поясницы на стороне поражения;

повышение температуры тела;

слабость;

отсутствие аппетита.

Когда обратиться к врачу

Перечисленные заболевания почек опасны тем, что могут привести к почечной недостаточности, то есть дефициту почечной функции. Прогрессирование почечной недостаточности может потребовать пересадки почки или пожизненного программного гемодиализа (аппаратного очищения крови). Поэтому важно следить за здоровьем почек и регулярно проверять их функцию у врача. Стоит сходить в поликлинику, если:

ощущается боль или дискомфорт в поясничной области;

снизился суточный объем мочи, хотя количество потребляемой жидкости не изменилось;

появилась кровь в моче — это симптом, который сигнализирует о возможном наличии серьезной патологии;

долгое время не проходит отечность и одутловатость лица и конечностей.

Профилактика и забота о здоровье почек

Любые состояния (кроме случаев наследственных заболеваний) проще предотвратить, чем вылечить.

Чтобы сохранить здоровье почек, достаточно следовать простым рекомендациям:

Пить достаточное количество жидкости (оно определяется индивидуально). Ограничить потребление животного белка и поваренной соли. Нежелательно есть много копченостей, колбас, полуфабрикатов и снеков. В них всегда содержится больше соли, чем в норме можно употребить в течение дня. Ограничить потребление алкоголя. Он вредит не только почкам. Стараться проходить плановые медицинские осмотры.

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