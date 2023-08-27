Как понять, что болят почки: симптомы и признаки

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Мало кому придет в голову измерять показатели своего здоровья так фанатично, как это делает американский биохакер Брайан Джонсон. Большинству из нас свойственно обращаться к врачам не в целях профилактики, а в крайних ситуациях.
Врач-уролог, профессор, заведующий отделением Виген Малхасян рассказал, в каких случаях нельзя откладывать визит в поликлинику при подозрении на заболевания почек.
Почки выполняют множество жизненно важных функций в организме.
Каждый день почки пропускают через себя около 200 л крови. Продукты метаболизма удаляются, а в кровь возвращаются вещества, необходимые для нормального функционирования организма.
Кислотно-основное или кислотно-щелочное равновесие — регулирование уровня рН в крови. Почки контролируют количество выделяемых и всасываемых кислот и щелочей, удаляя с мочой излишки оснований и кислот.
Почки участвуют в регуляции уровня жидкости и электролитов: натрия, калия и других.
Этот баланс важен для нормального функционирования клеток, тканей и органов, в том числе для регулировании кровяного давления.Виген МалхасянВрач-уролог, доктор медицинских наук
Почки участвуют в образовании эритропоэтина. Так называется гормон, который стимулирует образование красных кровяных клеток в костном мозге.
При повышении давления увеличивается частота мочеиспускания. При этом вместе с мочой выводятся ионы натрия, что приводит к нормализации давления.
При понижении давления в почках образуется ренин — фермент, участвующий в выработке гормона, который отвечает за удержание солей натрия и выделение калия и способствует повышению артериального давления.
Кальцидиол (D2) — основная циркулирующая в крови форма витамина D — в почках трансформируется в кальцитриол (D3).
Кальцитриол — это активная форма витамина D, который регулирует уровень кальция в организме.Виген МалхасянВрач-уролог, доктор медицинских наук
Наиболее часто встречаются такие болезни.
Это воспалительное заболевание, которое поражает нефроны — функциональные единицы почек, которые фильтруют кровь. Нефрон состоит из клубочка, где происходит фильтрация первичной мочи, и канальца, где производится всасывание воды в процессе образования мочи перед ее выведением.
Гломерулонефрит возникает в результате инфекций, аутоиммунных заболеваний и по ряду других причин.Виген МалхасянВрач-уролог, доктор медицинских наук
Камни образуются из минеральных солей, присутствующих в моче. Размеры камней отличаются, крупные могут достигать свыше 5 см в диамтре.
Воспалительное заболевание, возникающее из-за попадания в организм бактерий и их последующего размножения в мочевыделительной системе. Чаще всего воспаление вызвано попаданием в организм кишечной палочки.
Кисты — это полости внутри почек, наполненные жидкостью.
Появление кист может быть случайным или быть следствием наследственного заболевания, например, поликистоза.Виген МалхасянВрач-уролог, доктор медицинских наук
Почти во всех случаях основной симптом проблем с почками — боль в нижней части спины. Поясница может болеть и по другим причинам, поэтому нужно ориентироваться на наличие других признаков.
Отеки («мешки» под глазами, одутловатость лица, припухлость конечностей);
повышенное артериальное давление (может сопровождаться «мушками» перед глазами и головной болью);
кровь в моче;
выявление белка в моче после сдачи анализов.
Как правило, о наличии камней в почках можно узнать после почечной колики. Ее признаки:
острая интенсивная боль в пояснице или животе;
тошнота;
рвота.
Опасность этого заболевания в том, что оно часто протекает бессимптомно. На наличие кисты могут указывать:
боли или дискомфорт в пояснице;
примесь крови в моче;
повышенное артериальное давление.
Боли в области поясницы на стороне поражения;
повышение температуры тела;
слабость;
отсутствие аппетита.
Перечисленные заболевания почек опасны тем, что могут привести к почечной недостаточности, то есть дефициту почечной функции. Прогрессирование почечной недостаточности может потребовать пересадки почки или пожизненного программного гемодиализа (аппаратного очищения крови). Поэтому важно следить за здоровьем почек и регулярно проверять их функцию у врача. Стоит сходить в поликлинику, если:
ощущается боль или дискомфорт в поясничной области;
снизился суточный объем мочи, хотя количество потребляемой жидкости не изменилось;
появилась кровь в моче — это симптом, который сигнализирует о возможном наличии серьезной патологии;
долгое время не проходит отечность и одутловатость лица и конечностей.
Такие симптомы могут говорить и о других заболеваниях, но любое изменение привычного состояния — это сигнал для того, чтобы записаться на прием к врачу.Виген МалхасянВрач-уролог, доктор медицинских наук
Любые состояния (кроме случаев наследственных заболеваний) проще предотвратить, чем вылечить.
Чтобы сохранить здоровье почек, достаточно следовать простым рекомендациям:
Пить достаточное количество жидкости (оно определяется индивидуально).
Ограничить потребление животного белка и поваренной соли. Нежелательно есть много копченостей, колбас, полуфабрикатов и снеков. В них всегда содержится больше соли, чем в норме можно употребить в течение дня.
Ограничить потребление алкоголя. Он вредит не только почкам.
Стараться проходить плановые медицинские осмотры.
Ежегодное обследование в объеме анализа крови, мочи и УЗИ почек позволит держать под контролем и своевременно выявить практически любые заболевания почек.Виген МалхасянВрач-уролог, доктор медицинских наук
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