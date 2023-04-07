Как понять, что не хватает витамина B? 3 признака от врача

Витамины играют важную роль в работе организма, поэтому необходимо знать, за что отвечают те или иные полезные элементы. Например, от уровня витаминов группы В зависит состояние нервной системы, а также качество кожи и волос. Врач-терапевт Лариса Пенькова рассказала, как отражается дефицит витаминов группы В на здоровье и какие продукты помогают его восполнить.

Значение витамина B

В конце XIX — начале XX веков независимо друг от друга ученые Эйхман и Функ открыли группу веществ, нехватка которых вызывает болезнь «бери-бери» (отрицательно воздействует на сердечно-сосудистую систему, проявляется отеками, одышкой и слабостью). Эти вещества оказались витаминами группы В. Со временем ученые пришли к выводу, что эти элементы ведут колоссальную работу в человеческом теле:

участвуют в обмене веществ;

оказывают значительное влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной систем;

отвечают за состояние кожи;

нормализуют работу кишечника;

защищают от стресса и депрессии;

принимают непосредственное участие в работе мышц и росте клеток;

стимулируют иммунитет.

Из пищи витамины группы В можно получить, вводя в рацион жирную морскую рыбу, нежирное мясо, пророщенные зерна, бобовые, гречку, картофель, шпинат, орехи, авокадо и другие фрукты и овощи.

Симптомы дефицита витаминов группы В

Нестабильность нервной системы

О том, что организму не хватает витамина В3, говорят:

внезапно появившаяся бессонница, не связанная со стрессовыми ситуациями;

резкие перепады настроения, вспыльчивость;

снижение памяти;

головные боли и повышенная утомляемость.

Восполнить нехватку витамина В3 помогут такие продукты, как печень, яйца, гречка и бобовые.

Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта

При дефиците витамина В6:

возникают тошнота и диарея;

появляются жалобы на отсутствие аппетита;

обостряются хронические заболевания желудка и печени;

Восполнить недостаток этого элемента можно, введя в рацион батат, шпинат, орехи, гранаты и цитрусовые.

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Проблемы с кожей и волосами

Витамины группы В играют важную роль для красоты кожи и волос. Например, В3 и В5 отвечают за увлажнение кожи и разглаживание мелких морщинок. В2 влияет на состояние волос и ногтей и помогает справиться с трещинками в уголках рта. В6 регулирует работу сальных желез, его часто добавляют в средства для ухода за волосами, чтобы нормализовать жирность кожи головы. А витамины В1 и В9 обеспечивают волосам рост и блеск.

Поэтому при дефиците этих витаминов часто выпадают волосы, а также могут возникнуть проблемы с кожей:

дерматиты, кожа становится сухой и воспаленной;

гиперпигментация;

акне.

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В натуральных продуктах эти витамины можно найти, если употреблять сыр, много зелени, нежирного мяса и овощей.

Также дефицит витаминов группы В может проявляться в виде:

светобоязни;

мышечной слабости;

проблемах с координацией движений;

нарушении сумеречного зрения;

хрупкости костей.

Если вас беспокоят какие-либо из приведенных выше симптомов, необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и получить рекомендации по устранению дефицита витаминов группы В. Возможно, достаточно будет скорректировать диету. А если витамины плохо усваиваются или их недостаток критический, специалист может назначить лекарственные витаминные комплексы.

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