10 вопросов, которые помогут понять, счастливы ли вы

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По данным ВОЗ, к 2019 году в мире было зарегистрировано 970 млн человек с ментальными заболеваниями. Но далеко не все, кто страдает от депрессии или других психических расстройств, обращаются к специалистам. Мы попросили психологов рассказать, как проверить себя и оценить уровень эмоционального комфорта — простыми словами, счастья. А также поделиться советами, которые помогут улучшить эмоциональное состояние.
Психолог Екатерина Тур специально для «СЭ» сформулировала пять вопросов, которые помогут вам узнать, счастливы ли вы.
Рефлексируя об истории своего жизненного пути, удовлетворен(а) ли я тем, как все получилось, моя жизнь удалась?
Отчетливо ли я чувствую, что живу именно свою жизнь и что не променял(а) бы ее на чужую?
Есть ли у меня важные воспоминания об эмоционально насыщенных жизненных событиях, благодаря которым я могу восполнять силы и энергию вновь и вновь?
Есть ли у меня любимые занятия, хобби, увлечения, работа, без которых я не представляю своей жизни?
Получаю ли я удовольствие от мелочей (вкусного чая или кофе, прогулки, любимой книги и пр.)?
Если ответы на большинство вопросов — «да», то поздравляем — скорее всего, вы счастливый человек!
Свою версию вопросов, которые помогут оценить степень эмоционального равновесия и довольства жизнью, предложил психолог Сергей Ланг.
1. Хочется ли вам идти на работу?
2. Хватает ли вам времени на хобби?
3. Устраивает ли личная жизнь?
4. Довольны ли вы своим финансовым положением?
5. Часто ли вы выполняете свои желания?
Если на большую часть вопросов вы ответили «нет», то попробуйте найти поэтапные решения для улучшения ситуации. Постарайтесь изменить свой ритм жизни, чтобы находить время на отдых и увлечения. И, конечно, обратитесь к психологу, чтобы вместе с ним проработать деструктивные установки, которые мешают жить счастливой жизнью.Сергей ЛангСемейный психолог
Чтобы стать счастливее, важно ориентироваться на внутренний отклик на разные события вашей жизни. Иногда тело помогает и дает сигналы, что ему нравится, а что — нет. Попробуйте выделить те моменты, которые приносят вам радость, и старайтесь повторять их как можно чаще.
Если в предвкушении какого-то приятного события вы чувствуете эмоциональный подъем, приятное волнение в области солнечного сплетения, это и есть счастье. В психологии считается, что счастье заключается не в событиях и жизненных обстоятельствах, а в качестве отношения человека к собственной жизни.Екатерина ТурПсихосоматолог
Вот несколько советов, следуя которым можно улучшить свой эмоциональный фон и почувствовать себя счастливее.
Исследование, опубликованное в журнале Journal of Health Psychology, показало, что люди, занимающиеся спортом, лучше воспринимают свое тело, даже если не видят никаких физических изменений. Также результаты другого исследования показали, что регулярные аэробные нагрузки помогают справиться с депрессией и хроническим беспокойством. А еще одно исследование подтвердило, что аэробные нагрузки положительно влияют на психологическое состояние пожилых людей.
Доказано, что проблемы со сном могут привести к изменениям в психическом здоровье. Недостаток сна может провоцировать возникновение определенных психологических заболеваний. Если у вас есть проблемы со сном, лучше как можно раньше обратиться к специалисту.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Scientific Reports, 120 минут в неделю, проведенные на улице, могут значительно улучшить самочувствие человека.
Ученые доказали, что выражение эмоций действительно оказывает влияние на чувства: улыбаясь, человек чувствует себя счастливее, а хмурый взгляд делает нас грустнее.
Если все эти рекомендации для вас не работают или у вас нет сил их выполнять, то стоит обратиться к специалисту. Как и где можно получить бесплатную психологическую помощь, мы писали в этой статье.
Ежегодно ООН публикует всемирный доклад о счастье. Чтобы посчитать индекс счастья стран, используется 6 основных факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода граждан принимать важные решения, щедрость и уровень коррупции.
Приводим топ-10 стран с наиболее высоким индексом счастья за 2023 год:
Финляндия 7.8
Дания 7.6
Исландия 7.5
Израиль 7.5
Нидерланды 7.4
Швеция 7.4
Норвегия 7.3
Швейцария 7.2
Люксембург 7.2
Новая Зеландия 7.1
Россия в рейтинге занимает семидесятое место с индексом счастья 5,7. Самые высокие места в списке занимают скандинавские страны. Эти народы умеют быть счастливыми, несмотря на климат их региона. О секрете шведского счастья подробнее можно узнать в нашей статье.
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