10 вопросов, которые помогут понять, счастливы ли вы

По данным ВОЗ, к 2019 году в мире было зарегистрировано 970 млн человек с ментальными заболеваниями. Но далеко не все, кто страдает от депрессии или других психических расстройств, обращаются к специалистам. Мы попросили психологов рассказать, как проверить себя и оценить уровень эмоционального комфорта — простыми словами, счастья. А также поделиться советами, которые помогут улучшить эмоциональное состояние.

10 вопросов о счастье

Психолог Екатерина Тур специально для «СЭ» сформулировала пять вопросов, которые помогут вам узнать, счастливы ли вы.

Рефлексируя об истории своего жизненного пути, удовлетворен(а) ли я тем, как все получилось, моя жизнь удалась? Отчетливо ли я чувствую, что живу именно свою жизнь и что не променял(а) бы ее на чужую? Есть ли у меня важные воспоминания об эмоционально насыщенных жизненных событиях, благодаря которым я могу восполнять силы и энергию вновь и вновь? Есть ли у меня любимые занятия, хобби, увлечения, работа, без которых я не представляю своей жизни? Получаю ли я удовольствие от мелочей (вкусного чая или кофе, прогулки, любимой книги и пр.)?

Если ответы на большинство вопросов — «да», то поздравляем — скорее всего, вы счастливый человек!

Свою версию вопросов, которые помогут оценить степень эмоционального равновесия и довольства жизнью, предложил психолог Сергей Ланг.

1. Хочется ли вам идти на работу?

2. Хватает ли вам времени на хобби?

3. Устраивает ли личная жизнь?

4. Довольны ли вы своим финансовым положением?

5. Часто ли вы выполняете свои желания?

Как стать счастливее

Чтобы стать счастливее, важно ориентироваться на внутренний отклик на разные события вашей жизни. Иногда тело помогает и дает сигналы, что ему нравится, а что — нет. Попробуйте выделить те моменты, которые приносят вам радость, и старайтесь повторять их как можно чаще.

Вот несколько советов, следуя которым можно улучшить свой эмоциональный фон и почувствовать себя счастливее.

Попробуйте заниматься спортом

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Health Psychology, показало, что люди, занимающиеся спортом, лучше воспринимают свое тело, даже если не видят никаких физических изменений. Также результаты другого исследования показали, что регулярные аэробные нагрузки помогают справиться с депрессией и хроническим беспокойством. А еще одно исследование подтвердило, что аэробные нагрузки положительно влияют на психологическое состояние пожилых людей.

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Спите достаточно

Доказано, что проблемы со сном могут привести к изменениям в психическом здоровье. Недостаток сна может провоцировать возникновение определенных психологических заболеваний. Если у вас есть проблемы со сном, лучше как можно раньше обратиться к специалисту.

Проводите больше времени на улице

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Scientific Reports, 120 минут в неделю, проведенные на улице, могут значительно улучшить самочувствие человека.

Улыбайтесь больше

Ученые доказали, что выражение эмоций действительно оказывает влияние на чувства: улыбаясь, человек чувствует себя счастливее, а хмурый взгляд делает нас грустнее.

Где живут самые счастливые люди

Ежегодно ООН публикует всемирный доклад о счастье. Чтобы посчитать индекс счастья стран, используется 6 основных факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода граждан принимать важные решения, щедрость и уровень коррупции.

Приводим топ-10 стран с наиболее высоким индексом счастья за 2023 год:

Финляндия 7.8

Дания 7.6

Исландия 7.5

Израиль 7.5

Нидерланды 7.4

Швеция 7.4

Норвегия 7.3

Швейцария 7.2

Люксембург 7.2

Новая Зеландия 7.1

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