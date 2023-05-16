КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

16 мая, 21:00

Ученые: всего 2,5 часа тренировок в неделю могут заменить полноценный сон

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Фото Freepik
Telegram Дзен

Хорошие новости для любителей наслаждаться ночной жизнью в ущерб сну. В новом исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, ученые пришли к выводу, что 150 минут (2,5 часа суммарно) физической активности в неделю сокращают риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, даже если человек регулярно недосыпает.

Как проходило исследование

Исследование было сосредоточено на связи разных уровней физической активности и продолжительности сна с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые предположили, что риск смертности, связанный с непродолжительным сном, снижается за счет большого объема физической активности или устраняется при умеренной спортивной нагрузке.

Freepik/senivpetro

Это одно из первых исследований, которое рассматривает совместное влияние спорта и продолжительности сна на риск смертности с использованием акселерометрии. Акселерометры измеряют интенсивность движения, именно они лежат в основе фитнес-браслетов и смарт-часов. Эти устройства помогли получить более реалистичные данные об активности участников эксперимента (по сравнению с опросами — в ответах люди склонны завышать собственные результаты).

Работа была длительной и началась в 2006 году с выбора потенциальных испытуемых, которых на тот момент было более 500 тысяч. После отбора данных с февраля 2013-го по декабрь 2015 года была проведена семидневная запись акселерометра всего у 92 221 участника из Великобритании. Эту группу наблюдали в течение семи лет. Испытуемых разделили на три группы по продолжительности сна (короткий, нормальный и длительный) и на две группы по уровню физической активности в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Причины смерти анализировали постфактум через регистр.

Причины обратиться к&nbsp;кардиологу. 8 причин обратиться к кардиологу, даже если вы не жалуетесь на сердце

Ученые подчеркивают, что информацию о режиме дня и активности собирали не на протяжении большей части жизни участников, а лишь за ограниченный период. Однако авторы исследования постарались учесть возможные факторы риска, основываясь на образе жизни людей (их роде деятельности, вредных привычках, истории заболеваний и т. д.).

К какому выводу пришли ученые

Физическая активность и продолжительность сна связаны с рисками смертности от всех причин, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от рака среди людей среднего возраста и старше. Если ограничение ночного сна неизбежно, повышение уровня активности может стать стратегией, которая частично компенсирует эффекты недосыпа.

Freepik

Более того, только лишь нормализовать сон оказалось недостаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Куда больший эффект показала комбинация отдыха и тренировок. Под умеренной активностью подразумеваются аэробные нагрузки (быстрая ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде по ровной поверхности и др.).

Как правильно делать позу кобры. Упражнение из йоги для здоровой поясницы и хорошей осанки: как его правильно выполнять

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
9
0
Читайте также
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 проблем со здоровьем, которые могут возникнуть после родов