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Здоровье

Сегодня, 19:30

Как татуировки влияют на здоровье: 4 возможных последствия

Руслана Бобкова
Автор
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Молодой человек с татуировками на руках и груди
Фото Freepik/rawpixel.com
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Кроме стильного вида и сакрального смысла, вложенного в них обладателями, татуировки могут нести в себе еще кое-что.

О возможных последствиях процедуры для здоровья и том, как их избежать, рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Аллергия

Татуировка создается с помощью внесения в слои кожи стойкого пигмента. Для человеческого организма он — чужеродный, и, как любое чужеродное вещество, может вызвать аллергическую реакцию.

Аллергия на пигмент встречается намного чаще, чем, например, занесение инфекции. Зуд может сохраняться очень долго, его приходится лечить, подавляя аллергическую реакцию, или вовсе выводить татуировку.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог
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Инфекция

Есть множество путей для заражения инфекцией во время нанесения татуировки. И далеко не всегда это плохо обработанные инструменты, как мы привыкли думать.

Причиной заражения может быть индивидуальная ослабленная защитная реакция организма. Например, очень часто это случается с тучными людьми с лишним весом, повышенным сахаром или сахарным диабетом. Потому что 50% сахара из крови попадает в кожу, а все стафилококковые и стрептококковые инфекции очень любят глюкозу, как источник энергии. На коже таких людей они активно размножаются, превращаясь в патогенные.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

Повременить с татуировкой следует, если вы недавно перенесли инфекцию, например, обычный грипп. Ослабленный иммунитет дает вторичной инфекции возможность обосноваться на месте внесения нанесения татуировки, вплоть до образования язв. Не часто, но такое случается.

Мастер делает татуировку машинкой.
Фото Freepik/prostooleh
Татуировку следует делать, только если вы полностью здоровы. А если есть герпетическая инфекция — принимать препараты для профилактики рецидива герпеса.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

Кожные новообразования

Татуировка поглощает больше солнечной энергии, усиливая ее отрицательное воздействие на кожу. Результатом могут стать новообразования кожи, как доброкачественные, так и злокачественные.

Наиболее опасными в этом смысле считаются цветные татуировки, особенно — с участием красного пигмента. Возможно, это связано с поглощением лучей с определенной длиной волны.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

Поэтому, нанося на кожу солнцезащитные средства, особое внимание следует уделять не только родинкам, но и татуировкам, если они у вас есть.

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Первое время после нанесения татуировки следует избегать нахождения на солнце. И лучше остановить выбор на маленьком рисунке: он, конечно же, будет менее опасен, чем большая татуировка.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

Гранулематоз

Гранулемы — это скопления клеток, которые со стороны выглядят, как узелки на коже красного или желтоватого цвета.

Привести к их образованию может даже такая, казалось бы, безобидная процедура, как татуаж бровей.

К сожалению, борьба с гранулемами очень сложна. Избавиться от них сложно, потому что внутри гранулемы происходит постоянное деление и обновление клеток. Они имеют каплевидную форму, и доставить внутрь лекарственные вещества бывает очень сложно. Приходится использовать более интенсивные методы лечения.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

Если у вас есть склонность к образованию крупных шрамов и рубцов и заболевания кожи, то об идее сделать татуировку лучше отказаться.

В любом случае, решение сделать татуировку должно быть взвешенным, настаивает эксперт.

Я не хочу никого пугать: процент осложнений невысок, но вполне реален. А главное — невозможно предугадать реакцию организма на тот или иной пигмент.

Оценивайте, насколько важна для вас татуировка, и будьте готовы взять ответственность на себя.
Юлия Галлямова
Дерматолог, трихолог

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