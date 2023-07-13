Как татуировки влияют на здоровье: 4 возможных последствия

Кроме стильного вида и сакрального смысла, вложенного в них обладателями, татуировки могут нести в себе еще кое-что.

О возможных последствиях процедуры для здоровья и том, как их избежать, рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Аллергия

Татуировка создается с помощью внесения в слои кожи стойкого пигмента. Для человеческого организма он — чужеродный, и, как любое чужеродное вещество, может вызвать аллергическую реакцию.

Инфекция

Есть множество путей для заражения инфекцией во время нанесения татуировки. И далеко не всегда это плохо обработанные инструменты, как мы привыкли думать.

Повременить с татуировкой следует, если вы недавно перенесли инфекцию, например, обычный грипп. Ослабленный иммунитет дает вторичной инфекции возможность обосноваться на месте внесения нанесения татуировки, вплоть до образования язв. Не часто, но такое случается.

Фото Freepik/prostooleh

Кожные новообразования

Татуировка поглощает больше солнечной энергии, усиливая ее отрицательное воздействие на кожу. Результатом могут стать новообразования кожи, как доброкачественные, так и злокачественные.

Поэтому, нанося на кожу солнцезащитные средства, особое внимание следует уделять не только родинкам, но и татуировкам, если они у вас есть.

Гранулематоз

Гранулемы — это скопления клеток, которые со стороны выглядят, как узелки на коже красного или желтоватого цвета.

Привести к их образованию может даже такая, казалось бы, безобидная процедура, как татуаж бровей.

Если у вас есть склонность к образованию крупных шрамов и рубцов и заболевания кожи, то об идее сделать татуировку лучше отказаться.

В любом случае, решение сделать татуировку должно быть взвешенным, настаивает эксперт.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!