На сколько можно увеличить рост и как это сделать? Рассказывает ортопед

Может сложиться так, что вас по каким-то причинам не устраивает собственный рост. Или беспокоит то, что с возрастом он начинает снижаться. Можно ли повлиять на него без специальных операций? Разбираемся вместе с врачом — травматологом-ортопедом.

Можно ли увеличить рост

Несмотря на то что в зрелом возрасте добиться резкого увеличения роста невозможно, выход все же есть. Оптимизировать свой потенциал роста и чувствовать себя более уверенно можно, придерживаясь некоторых правил. Правильная осанка, регулярные физические упражнения, здоровый образ жизни и своевременное посещение врача — все это поможет добиться максимального увеличения роста.

Как увеличить рост

Конечно, сегодня существуют варианты хирургического увеличения роста, но они требуют значительного ресурса от человека: от самой процедуры до долгого и порой болезненного восстановления.

Вот несколько способов, которые помогут прибавить несколько сантиметров в росте без критических последствий для здоровья.

Делайте растяжку

Это одно из важных упражнений для вытяжения позвоночника и развития гибкости тела. Во время растяжки мышцы и сухожилия вытягиваются, а позвоночник выравнивается, что позволяет ему удлиниться на несколько сантиметров.

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Самое простое упражнение для вытяжения — это наклоны вперед: старайтесь достать до кончиков пальцев на ногах руками. Это статическая растяжка. Можно держаться за икры, если вы не достаете до кончиков пальцев, и постепенно на выходе опускаться, пока растяжка не позволит лечь животом и грудью на вытянутые ноги.

Плавайте

Из-за того что тело лежит на воде, нагрузка на позвоночник распределяется по-другому. Укрепляется мышечный корсет, а за счет механики движения позвоночник вытягивается. В целом плавание — это отличный вид активности, который позволяет улучшить работу всех систем организма, увеличить объем легких и повысить выносливость.

Подтягивайтесь и висите на турнике

Вытягивайтесь на турнике в течение нескольких минут, чтобы за счет силы тяжести позвоночник выпрямлялся. Но не прикрепляйте к ногам утяжелители. Такая систематическая физическая нагрузка помогает избавиться от болей и предотвратить появление проблем с поясничным отделом позвоночника.

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Давайте организму необходимую витаминную поддержку

Важно употреблять достаточно кальция, коллагена, витамина A, C, D, E, чтобы суставы, хрящи, кости не подвергались изнашиванию и не становились менее хрупкими со временем.

Как предотвратить потерю роста с возрастом

Эта проблема может не касаться вас, но быть заметна у родных: например, бабушка перестала дотягиваться до полки с чашками. Вы можете позаботиться о себе уже сейчас и предотвратить нежелательное сокращение роста.

Следите за осанкой

Старайтесь не сутулиться, когда стоите и ходите — периодически проверяйте позвоночник, чтобы не терять сантиметры роста от неправильного положения. Не сидите в офисе сгорбившись, выбирайте ортопедическую обувь или ортопедические стельки, которые дают поддержку стопам и всему позвоночнику.

Возьмите за правило делать зарядку

Уделяйте внимание упражнениям по укреплению мышц кора и спины.

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Избегайте курения и ограничивайте потребление алкоголя

Эти привычки могут негативно влиять на кости и позвоночник, да и на здоровье в целом.

Следите за питанием и весом

Любой лишний килограмм значительно влияет на состояние позвоночника: это способствует тому, что вы год от года становитесь ниже.

Поднимая тяжести, следите за правильной техникой и избегайте лишней нагрузки на спину — травмы вредят правильной осанке. Чтобы не терять в росте и отлично чувствовать себя каждый день, следите за своей осанкой, укрепляйте мышцы, гуляйте на свежем воздухе, не носите рюкзак и сумку на одном плече — это приводит к перекосу и деформации позвоночника. И почаще вставайте на носочки, чтобы, как в детстве, стараться увидеть весь мир!

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