Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Правда ли можно заснуть, если считать овец? Отвечает сомнолог

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Алексей Мелехин
Сомнолог, психолог
Девушка мучается бессонницей.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

У каждого свои методы борьбы с бессонницей: кто-то всегда держит наготове стакан горячего молока, другие не могут заснуть без включенного ТВ или вечерней медитации. А самым известным «народным» способом быстро уснуть остается подсчет овец, перепрыгивающих через забор.

Но так ли эффективен этот метод? Разбираемся вместе с сомнологом Алексеем Мелехиным.

Подсчет овец помогает уснуть — правда или миф?

Теория подсчета овец возникла в 1960-1970-е годы и была основана на методе когнитивного отвлечения. Последователи этого метода в свою очередь предполагали, что монотонная деятельность усыпляет: нервная система выматывается, запускаются «тормозящие» процессы и человек засыпает. При этом необязательно было считать именно овец: вместо них могли быть любые предметы.

Кто-то считал овец, кто-то дышал определенным образом. Все эти действия были направлены на то, чтобы вызвать некое торможение нервной системы за счет монотонной деятельности. Но, к сожалению, это не помогает.
Алексей Мелехин
Сомнолог, психолог

Совершение однообразных умственных упражнений, действительно, вызывает скуку и усталость, на фоне которых можно задремать. Но проблему нарушения сна этот метод не решает.

Считалось, что это самый простой способ вызвать сонливость. Однако такой метод работает далеко не для всех: во-первых, не у всех людей богатое воображение. У большинства пациентов такое упражнение вызывает раздражение.
Алексей Мелехин
Сомнолог, психолог

Итак, подсчет овец для засыпания — миф. На самом деле счет в воображении представляет собой когнитивную задачу, которая возбуждает нервную систему. Это приводит к гневливости, раздражению, а иногда к смеху.

Девушка мучается бессонницей.
istockphoto.com

Действенный способы борьбы с бессонницей

Состояние сна прежде всего ассоциируется с комфортом, безопасностью и уютом. Именно поэтому все способы борьбы с бессонницей должны в первую очередь вызывать эти ощущения.

Засыпая, человек должен расслабиться, отпустить впечатления уходящего дня. Сама цель — уснуть как можно быстрее — отдаляет от решения основной проблемы. Прежде чем начать готовиться ко сну, следует спросить себя: «А действительно ли я хочу спать?
Алексей Мелехин
Сомнолог, психолог

Возможно, желание быстро уснуть — это способ убежать от насущных проблем. Стремление к тотальному контролю как над дневными делами, так и над своим сном, может привести к хронической бессоннице.

Действенный способ засыпать комфортно — это создание переходных ритуалов. Например, выбор удобной одежды для сна, создание расслабляющей атмосферы в спальне. Необходимо наполнить свое пространство предметами, которые ассоциируются с комфортом и безопасностью. Именно так нервная система получает сигналы о том, что бежать и торопиться больше не нужно — настало время покоя.

Девушка в&nbsp;кровати. Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Уснуть также помогут медитации и подведение итогов дня. При этом важно выделить именно свои маленькие победы и удачи: зафиксируйте, что вас порадовало и чем вы остались довольны. Попробуйте создать вечерний ритуал и побыть наедине с собой, заняться делом, на которое не хватает времени в течение дня.

Важно отметить, что «залипание» в социальных сетях не относится к таким ритуалам. Напротив, эта практика может помешать комфортному сну.

Сон — это умение отпускать. Цель сна — не только помочь человеку эффективно выполнять какие-то рабочие задачи. В первую очередь, это процесс, приносящий комфорт и чувство безопасности и уюта. Плохой сон свидетельствует о нарушении психологического благополучия. Тем, кому сложно уснуть ночью, я рекомендую пройти психологическое обследование, чтобы исключить тревожный спектр расстройств и синдром информационной перегрузки, изменения в циркадных ритмах и эмоциональное выгорание.
Алексей Мелехин
Сомнолог, психолог
Девушка во время медитации.
istockphoto.com

Полезно&nbsp;ли спать на&nbsp;полу. Что произойдет с организмом, если месяц спать на полу? Врач прокомментировал эксперимент блогера

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Вопросы и ответы
5
0
Читайте также
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 групп продуктов, из-за которых стареет мозг