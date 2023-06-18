Почему ВОЗ советует не использовать заменители сахара при похудении

Оказывается, многие подсластители имеют побочный эффект.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно выпустила большое руководство по использованию сахарозаменителей. В ходе исследований специалисты установили, что искусственные подсластители не помогают контролировать вес. Более того, некоторые из них вредны для здоровья. Итоги исследований прокомментировал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Почему сахарозаменители не помогают

Искусственные подсластители часто используются в качестве низкокалорийной альтернативы сахару. Кажется, будто это здоровый выбор, однако регулярное употребление таких продуктов повышает аппетит и усиливает тягу к еде. В итоге вес увеличивается, а в организме развивается резистентность к инсулину.

Фруктозные заменители сахара также имеют побочный эффект. Если увлечься употреблением кленового сиропа, сиропа топинамбура или агавы, то может развиться жировой гепатоз и дистрофия печени.

Самые вредные подсластители

Некоторые сахарозаменители действительно могут быть опасны для здоровья. Вот некоторые из них:

Аспартам. Может вызывать головные боли и судороги. Также продукт повышает риск развития рака и сердечных заболеваний.

Ацесульфам калия. Может спровоцировать повреждения почек.

Сукралоза. Может привести к проблемам с кишечником.

Сахарин. Есть риск развития рака мочевого пузыря.

Важно отметить, что это лишь потенциальные угрозы для здоровья. Не каждый, кто употребляет подсластители, столкнется с ними.

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Чем можно заменить сахар

Существуют относительно безопасные подсластители. Например, стевия или архат. Это натуральные продукты, которые разрешены при аутоиммунных заболеваниях. Они не повышают гликемический индекс и при рациональном использовании практически безвредны. Однако у каждого продукта есть свой побочный эффект:

Стевия. Может вызывать аллергические реакции.

Ксилит. Может вызывать диарею и газообразование.

Эритрит. Может вызвать расстройство желудка.

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