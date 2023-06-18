Почему ВОЗ советует не использовать заменители сахара при похудении

Сегодня, 10:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно выпустила большое руководство по использованию сахарозаменителей. В ходе исследований специалисты установили, что искусственные подсластители не помогают контролировать вес. Более того, некоторые из них вредны для здоровья. Итоги исследований прокомментировал гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Искусственные подсластители часто используются в качестве низкокалорийной альтернативы сахару. Кажется, будто это здоровый выбор, однако регулярное употребление таких продуктов повышает аппетит и усиливает тягу к еде. В итоге вес увеличивается, а в организме развивается резистентность к инсулину.
Фруктозные заменители сахара также имеют побочный эффект. Если увлечься употреблением кленового сиропа, сиропа топинамбура или агавы, то может развиться жировой гепатоз и дистрофия печени.
Некоторые сахарозаменители действительно могут быть опасны для здоровья. Вот некоторые из них:
Аспартам. Может вызывать головные боли и судороги. Также продукт повышает риск развития рака и сердечных заболеваний.
Ацесульфам калия. Может спровоцировать повреждения почек.
Сукралоза. Может привести к проблемам с кишечником.
Сахарин. Есть риск развития рака мочевого пузыря.
Важно отметить, что это лишь потенциальные угрозы для здоровья. Не каждый, кто употребляет подсластители, столкнется с ними.
Существуют относительно безопасные подсластители. Например, стевия или архат. Это натуральные продукты, которые разрешены при аутоиммунных заболеваниях. Они не повышают гликемический индекс и при рациональном использовании практически безвредны. Однако у каждого продукта есть свой побочный эффект:
Стевия. Может вызывать аллергические реакции.
Ксилит. Может вызывать диарею и газообразование.
Эритрит. Может вызвать расстройство желудка.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!