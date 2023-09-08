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Сегодня, 07:00

Что нельзя делать, если у вас камни в почках? Рекомендации врача

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Проверка фактов
Проверка фактов

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У девушки болят почки
Фото istockohoto.com/Rabizo
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Камни в почках — неприятная, но распространенная проблема. Обычно симптомы болезни проявляются яркой болью, испытывать которую еще раз совершенно не хочется. Как предотвратить рецидив камнеобразования? Разбираемся с врачом.

Важно: информация носит ознакомительный характер и не является частной консультацией. При появлении симптомов обращайтесь к лечащему врачу.

Почему образуются камни в почках

Камни в почках — это уплотнения, образующиеся из кристаллов мочи. У многих людей камнеобразование предотвращают естественные химические вещества в организме. Но если по индивидуальным причинам кальций или мочевая кислота накапливаются, образуются камни.

  • Заболеванию подвержены чаще мужчины, чем женщины.

  • Пик заболеваемости приходится на период от 45 до 70 лет.

  • На образование камней влияет семейная история — если у ваших близких родственников были камни в почках, велика вероятность, что появятся и у вас.

  • В группе риска оказываются люди, не следящие за количеством выпиваемой в день воды, часто переносящие обезвоживание, и некоторые пациенты, получающие мочегонные препараты.

У девушки боль в районе почек
Фото Freepik/stefamerpik

Что делать, если у вас нашли камни в почках

Если у вас уже обнаружили камни — беспокоили боли или нахождение камней было случайным и бессимптомным, — соблюдайте рекомендации лечащего врача. Большое значение для планирования дальнейших действий имеет определение размера и количества камней, их состава.

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Общие рекомендации, которые можно дать в отношении здоровья, — отказ от вредных привычек, уменьшение стресса и поддержание активного образа жизни — работают и в этом случае. Но все изменения активности и диеты лучше также согласовывать с врачом, чтобы не мешать нужному вам на том или ином этапе лечению.

Что нельзя делать, если у вас были камни в почках

После окончания лечения придерживайтесь вторичной профилактики — это меры, которые помогут избежать рецидива заболевания.

Пить мало воды

Один из лучших способов избежать образования камней в почках — пить достаточно жидкости каждый день. Напитки делают мочу менее концентрированной и обеспечивают достаточный дневной объем. Однако такой способ не сработает, если вы пьете газированные напитки или грейпфрутовый сок.

Достаточное количество воды в день можно рассчитать по формуле: на 1 кг массы тела выпивать 25-30 мл воды.

Вода. Питьевой режим: сколько воды нужно пить в день?

Есть некоторые продукты

Из рациона следует исключить шпинат, шоколад, пшеничные отруби, орехи, свеклу — они содержат большое количество оксалатов, из них и образуются камни в почках.

Добавки кальция должны подбираться индивидуально вашим врачом и дипломированным нутрициологом. Избегайте самоназначения БАДов, содержащих кальций.

Не принимайте добавок с витамином С в высоких дозах (и так же без назначения врача). Превышение дозы в 1000 мг витамина в день может привести к образованию большего количества оксалатов в организме и, следовательно, и к камнеобразованию.

Пищевые добавки
Фото Freepik

Белок — полезный нутриент. Но его чрезмерно высокое количество в дневном рационе приводит к тому, что почки выделяют больше кальция.

Высокое потребление соли увеличивает содержание кальция в моче. Это увеличиповышаетвает вероятность образования камней. Еще один важный момент: если у вас высокое давление, низкое содержание соли в еде поможет в контроле вашего состояния.

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Медицина
Советы и рекомендации
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