Что нельзя делать, если у вас камни в почках? Рекомендации врача

Камни в почках — неприятная, но распространенная проблема. Обычно симптомы болезни проявляются яркой болью, испытывать которую еще раз совершенно не хочется. Как предотвратить рецидив камнеобразования? Разбираемся с врачом.

Важно: информация носит ознакомительный характер и не является частной консультацией. При появлении симптомов обращайтесь к лечащему врачу.

Почему образуются камни в почках

Камни в почках — это уплотнения, образующиеся из кристаллов мочи. У многих людей камнеобразование предотвращают естественные химические вещества в организме. Но если по индивидуальным причинам кальций или мочевая кислота накапливаются, образуются камни.

Заболеванию подвержены чаще мужчины, чем женщины.

Пик заболеваемости приходится на период от 45 до 70 лет.

На образование камней влияет семейная история — если у ваших близких родственников были камни в почках, велика вероятность, что появятся и у вас.

В группе риска оказываются люди, не следящие за количеством выпиваемой в день воды, часто переносящие обезвоживание, и некоторые пациенты, получающие мочегонные препараты.

Фото Freepik/stefamerpik

Что делать, если у вас нашли камни в почках

Если у вас уже обнаружили камни — беспокоили боли или нахождение камней было случайным и бессимптомным, — соблюдайте рекомендации лечащего врача. Большое значение для планирования дальнейших действий имеет определение размера и количества камней, их состава.

Общие рекомендации, которые можно дать в отношении здоровья, — отказ от вредных привычек, уменьшение стресса и поддержание активного образа жизни — работают и в этом случае. Но все изменения активности и диеты лучше также согласовывать с врачом, чтобы не мешать нужному вам на том или ином этапе лечению.

Что нельзя делать, если у вас были камни в почках

После окончания лечения придерживайтесь вторичной профилактики — это меры, которые помогут избежать рецидива заболевания.

Пить мало воды

Один из лучших способов избежать образования камней в почках — пить достаточно жидкости каждый день. Напитки делают мочу менее концентрированной и обеспечивают достаточный дневной объем. Однако такой способ не сработает, если вы пьете газированные напитки или грейпфрутовый сок.

Достаточное количество воды в день можно рассчитать по формуле: на 1 кг массы тела выпивать 25-30 мл воды.

Есть некоторые продукты

Из рациона следует исключить шпинат, шоколад, пшеничные отруби, орехи, свеклу — они содержат большое количество оксалатов, из них и образуются камни в почках.

Самостоятельно назначать себе добавки с кальцием и витамином С

Добавки кальция должны подбираться индивидуально вашим врачом и дипломированным нутрициологом. Избегайте самоназначения БАДов, содержащих кальций.

Не принимайте добавок с витамином С в высоких дозах (и так же без назначения врача). Превышение дозы в 1000 мг витамина в день может привести к образованию большего количества оксалатов в организме и, следовательно, и к камнеобразованию.

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Есть много белка

Белок — полезный нутриент. Но его чрезмерно высокое количество в дневном рационе приводит к тому, что почки выделяют больше кальция.

Есть много соленой пищи

Высокое потребление соли увеличивает содержание кальция в моче. Это увеличиповышаетвает вероятность образования камней. Еще один важный момент: если у вас высокое давление, низкое содержание соли в еде поможет в контроле вашего состояния.

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