В какое время лучше заниматься сексом? Рассказывают врачи

Несколько лет назад интернет-сообщество было взбудоражено очередным открытием британских ученых. Издание Huffington Post, ссылаясь на исследование, рассказало, что лучшее время для секса — через 45 минут после подъема, но только при условии, что подъем был в 6.45 утра. Позже выяснилось, что такое время — не научный факт, а всего лишь средний результат опроса, в ходе которого люди отвечали, в какие часы они лучше всего выполняют разные дела. Так что ставить будильник, чтобы заняться любовью, не нужно. Но все-таки рациональное зерно в британском исследовании есть. Уролог-андролог Антон Ротов и врач — акушер-гинеколог Мария Филатова рассказали, какое время подходит для интима и что может повлиять на его результат.

В какое время сексуально активны мужчины и женщины

Определенный «распорядок дня» для организма заложен самой природой. Время, подходящее для сна, отдыха, приемов пищи и прочих занятий, зависит от суточных (циркадных) циклов. Сексуальная функция не исключение.

Как известно, у мужчин влечение и эрекция связаны с количеством полового гормона — тестостерона. А его уровень меняется в течение дня.

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В этом смысле вывод британских ученых справедлив — мужской организм действительно наиболее готов к сексу сразу после пробуждения. И готовность проявляется в буквальном смысле, то есть в виде стабильной утренней эрекции.

У женщин приливы сексуального влечения зависят от менструального цикла. Считается, что пика желания женщина достигает во время овуляции, то есть за 10-16 дней до следующих месячных. Овуляция — время, когда женский организм ожидает процесса зачатия, поэтому влечение возникает будто само собой.

Бывает, что женщины хотят секса непосредственно во время критических дней. Причина сексуального желания в это время кроется в физиологии: матка давит на нервные окончания в тазовом дне, и прилив крови к гениталиям активизирует в мозгу центры возбуждения.

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В чем особенности утреннего секса

Помимо гормонов нужно учитывать и другие факторы, такие как самочувствие и настроение.

Важно, что утренний секс не нарушает режим сна партнеров. Качественный ночной сон и утренний выброс эндорфинов после секса — идеальное сочетание для продуктивного рабочего дня.

А после тяжелого дня можно либо не возбудиться, либо не достигнуть кульминации. Это может повлечь еще и психологические проблемы в дальнейшем. С другой стороны, если утром нужно торопиться на работу, не стоит вписывать секс в минуты между чашкой кофе и чисткой зубов.

В чем особенности вечернего секса

Романтический вечер почти всегда подразумевает ужин при свечах и вино. Но с едой и алкоголем нужно быть аккуратнее, если вы планируете физическую близость. Нежелательно заниматься сексом сразу после еды, лучше подождать хотя бы час. В противном случае можно не только не получить никакого удовольствия, но и столкнуться с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. Ведь после еды все системы организма заняты перевариванием, а физическая активность перегружает сердце и сосуды.

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Если после ужина возможности ждать нет, можно использовать препараты, помогающие пищеварению.

Что касается алкоголя, то с ним нужно просто знать меру. Загвоздка в том, что алкоголь притупляет чувствительность, поэтому для мужчины «разрядка» может не наступить.

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