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Сегодня, 06:00

Как понять, что у новорожденного колики

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елизавета Захарова
Врач-педиатр
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка держит младенца на руках
Фото istockphoto.com/NataliaDeriabina
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Рождение ребенка становится для родителей одновременно радостным событием и целым испытанием. Одна из причин, омрачающих первые дни и месяцы жизни малыша и всех окружающих, — колики. Подробнее об этом явлении и его причинах рассказала врач-педиатр Елизавета Захарова.

Что такое колики у грудничков и почему они возникают

Колики — это плач ребенка, который длится более трех часов в день больше трех раз в неделю. При этом на осмотре у врача никаких проблем со здоровьем не выявляется.

Колики встречаются почти у четверти грудничков. Чаще всего они возникают в возрасте от двух недель до четырех месяцев. Их пик приходится примерно на 6-8 недель. Длительность ежедневного плача «в норме» у младенца может быть очень разной: от 30 минут до шести часов в сутки. Колики — это уже плач больше трех часов.
Елизавета Захарова
Врач-педиатр

Точная их причина пока неизвестна. Но есть несколько версий:

  • появление коликов может быть связано с формированием желудочно-кишечного тракта младенца — он начинает работать по-другому, не так, как в животе у мамы (ребенок ест новую еду, заселяются новые бактерии, кишечник больше сокращается, начинается перистальтика в животе, вырабатываются газы, что вкупе может вызывать у ребенка дискомфорт);

  • колики также связывают с формированием нервной системы ребенка — у малышей очень сильны возбуждающие центры, начав работать, они не могут остановиться, из-за чего некоторые дети плачут не переставая;

  • также колики могут быть связаны с состоянием мамы, например, если ей тревожно, у нее послеродовая депрессия, то склонность к коликам у ребенка повышается.

Кроме того, повлиять на появление колик у ребенка может курение во время беременности.

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Симптомы и признаки колик у новорожденных

Ребенок не успокаивается

Если ребенок здоров, но плачет и никак не может успокоиться длительное время (более трех часов) без других явных на то причин, вероятно, у него действительно колики.

Поза малыша

Если малыш длительное время плачет и при этом поджимает ножки, это также указывает на колики.

Мама пытается успокоить плачущего ребенка
Фото istockphoto.com/miodrag ignjatovic

Младенец тужится

Если младенец плачет, тужится — это симптом коликов.

У ребенка сильные газы

Если вы заметили, что у малыша увеличилось газообразование, это также сигнализирует о возможных коликах.

Как справиться с коликами

Первое, что вам стоит сделать, — сходить к педиатру и убедиться, что никаких других тревожных симптомов нет. Если все в порядке, есть ряд мер, которые помогут уменьшить неприятное проявление.

Состояние мамы

Предотвратить появление коликов или уменьшить их поможет профилактика постродовой депрессии. Важно помнить, что в этот период женщина нуждается в максимальной заботе, помощи и внимании.

Контакт с ребенком

Очень важен контакт «кожа к коже». Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, чаще носите его на руках или сядьте в кресло и положите его голым животом к себе на голый живот.

Помогут также нежные круговые поглаживания живота ребенка теплой ладонью вокруг пупка по часовой стрелке.

Мама качает ребенка на руках
Фото istockphoto.com/Dobrila Vignjevic

Теплая пеленка

Прогрейте утюгом пеленку и приложите ее к околопупочной области. Это поможет уменьшить колики и плач.

Гимнастика

Можно попробовать бережно провести с малышом «гимнастику». Для этого поделайте его ножками движение «велосипед». Также помогает одновременное прижимание согнутых ножек к животу.

Лекарства

В некоторых случаях могут быть эффективны препараты с симетиконом или лактобактерии реутери.

Перед применением обязательно проконсультируйтесь с педиатром!

Популярные вопросы

Как отличить колики от газов

По факту они ничем не отличаются. Как уже говорилось ранее, колики могут возникать из-за заселения кишечника новорожденного новыми бактериями. Малыш рождается со стерильным желудочно-кишечным трактом, и когда в него попадают новые микроорганизмы, они начинают вырабатывать газ и стимулировать перистальтику (сокращение и расслабление) кишечника, что и вызывает дискомфорт, боль и беспокойство. Поэтому колики — это и есть газы.

Как отличить голодный плач от коликов

Некоторые родители отличают голодный плач от коликов по интонации. Голодный плач более требовательный, сильный, как будто малыш никогда в жизни не ел. При коликах малыш скорее ноет. Но это не показательно — многие дети плачут одинаково и когда голодные, и при коликах. В этом случае попробуйте накормить ребенка: если он голодный, то успокоится, если это все же колики — откажется от еды или вскоре опять начнет плакать.

Что нельзя есть маме при коликах

Есть можно все, пока не доказано обратное. Нет связи с тем, что ест мама, и с коликами у малыша. Если подозревается аллергия, то исключается ряд продуктов, например белок коровьего молока или яйца. Но в этом случае должны быть и другие проявления аллергии. Лучше обратиться к педиатру, чтобы понять, нужны ли ограничения в питании.

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