6 косметологических процедур для лица с вау-эффектом

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Пришло время порадовать себя походом к косметологу, но не знаете какую процедуру выбрать? Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева рассказала, на каких ритуалах красоты можно остановить выбор, чтобы эффект был заметен сразу и радовал глаз.
Все зависит от проблемы, которую вы хотите решить.
Если у пациента пористая кожа, с элементами расширенных сосудов на лице и пигментными пятнышками, акне или постакне, ему подойдет фотоомоложение, например, на аппарате М22.
Пациент получает эффект фарфоровой кожи или, как его еще называют, эффект фотошопа. Кожа будет равномерно окрашена в естественный цвет, поры станут уже, сосуды перестанут быть заметными.
При работе с аппаратом специалисты используют для каждой из проблем свой фильтр, всего их в комплекте восемь. Хороша процедура и тем, что не оставляет следов. Конечно, для закрепления результата лучше проходить ее курсом.
Пациентам, у которых лицо и область вокруг глаз склонны к отекам, заметят вау-эффект от RF-лифтинга, LPG-массажа для лица или процедуры криолифт.
Это три разные процедуры на выбор. В основном они работают за счет усиления дренажных функций, и в результате мы получаем устранение отечности и укрепление ткани. Лицо выглядит более худым.Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
Криолифт воздействует на кожу с помощью низких — до -15°C — температур, в результате чего происходит кратковременный спазм сосудов, и отечность уходит. После процедуры лицо имеет здоровый, как после мороза, цвет и выглядит более худым.
Эффект заметен сразу, но для закрепления процедуры нужно проходить ее курсом.
Если пациент жалуется на признаки старения и брыли, то вау-эффект ему подарит контурная пластика — инъекции в точки лифтинга.
Контурная пластика формирует более четкий овал лица, восстанавливает кожу и создает объем там, где это нужно. Точки введения препарата расположены на надкостнице, в проекции мест прикрепления мышц. Таким образом укрепляется связочный аппарат, и ткань поднимается.Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
Эффект от процедуры виден сразу, проводится она однократно, а результат сохраняется до двух лет. Главное — выбрать правильные препараты и грамотного специалиста.
Процедурой «на выход», с ярко выраженным эффектом и без следов реабилитации, является Hydrafacial. Она идеально подходит для того, чтобы очистить и выровнять кожу перед макияжем, при этом насытив ее влагой и антиоксидантами.
Hydrafacial — это быстрый и приятный способ прекрасно выглядеть. Она включает глубокое очищение, интенсивное увлажнение и омоложение в одной процедуре. Главный секрет Hydrafacial — это эффективное очищение кожи уникальными одноразовыми насадками.Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
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