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Магнитные бури: что это, как влияют на организм человека, как защититься
Здоровье

Сегодня, 19:00

3 мин.

Что такое магнитные бури и как они на самом деле влияют на здоровье

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка с головной болью сидит на диване.
Фото eclipse_images/istockphoto.com
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Самая сильная магнитная буря была зарегистрирована в 1859 году. Из-за нее в США вышли из строя телеграфные линии, а кубинцы посреди ночи наблюдали северное сияние. К счастью, такие крупные явления случаются довольно редко, а вот мелкие магнитные бури сопровождают нашу жизнь чуть ли не каждый день.

Считается, что такие возмущения магнитного поля влияют не только на работу техники, но и на здоровье человека. Об этом подробнее расскажем вместе с врачом высшей категории кандидатом медицинских наук Андреем Сахаровым.

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Что такое магнитные бури

Солнце не только дарит нам свет, но и источает сильнейшие электромагнитные излучения. Обычно небесное светило работает в спокойном режиме, но иногда на нем происходят мощные вспышки. Они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Северное сияние в небе
Фото mantaphoto/istockphoto.com

Через пару дней вспышка достигает нашей планеты и сталкивается с ее магнитным полем. Из-за удара магнитное поле Земли начинается колебаться, отсюда и возникают магнитные, или геомагнитные, бури. Они могут быть настолько сильными, чтобы вывести из строя технику или спровоцировать северное сияние в тех местах, где его быть не должно. Например, в 2003 году мощная магнитная волна вывела из строя японский спутник ADEOS-2.

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Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Влияние магнитных бурь на человека изучает отдельное научное направление — гелиобиология. В 30-х годах прошлого века его основал российский физик Александр Чижевский. Гелиобиологи пытаются выяснить, есть ли связь между развитием заболеваний у человека и магнитными бурями.

Согласно научным исследованиям, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ощущают влияние магнитных бурь. Их самочувствие во время таких космических явлений может немного ухудшиться.

Какие симптомы могут проявиться:

  • головная боль;
  • слабость;
  • тахикардия;
  • тошнота;
  • бессонница;
  • скачки артериального давления и др.
Иногда во время космических явлений у некоторых людей ухудшается настроение, возникает тяжесть в ногах, воспаляются суставы. Однако эти симптомы могут возникнуть и из-за усталости, неправильного образа жизни или различных патологий.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Как пережить магнитную бурю

Если головная боль, тошнота и прочие симптомы часто проявляются, необходимо заранее подготовить организм. Особую группу риска составляют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как геомагнитные бури влияют на кровообращение. Этот факт доказали российские ученые. Они выяснили, что во время магнитных колебаний число госпитализаций увеличивается в 1,5 раза. Чаще всего в больницу попадают люди с инфарктом миокарда, болью в сердце, поражениями сосудов головного мозга, тахикардией.

Девушка сидит на диване
Фото Stephanie Verhart/istockphoto.com

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать следующие правила:

  • следить за артериальным давлением;
  • держать необходимые лекарства и воду под рукой;
  • избегать стресса и негативных эмоций;
  • ограничить вредную еду, алкоголь и сигареты.
Главное, не впадайте в панику. Многие, узнав о приближающихся магнитных бурях, начинают накручивать себя. Что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
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Советы и рекомендации
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