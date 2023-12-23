Что такое магнитные бури и как они на самом деле влияют на здоровье

Самая сильная магнитная буря была зарегистрирована в 1859 году. Из-за нее в США вышли из строя телеграфные линии, а кубинцы посреди ночи наблюдали северное сияние. К счастью, такие крупные явления случаются довольно редко, а вот мелкие магнитные бури сопровождают нашу жизнь чуть ли не каждый день.

Считается, что такие возмущения магнитного поля влияют не только на работу техники, но и на здоровье человека. Об этом подробнее расскажем вместе с врачом высшей категории кандидатом медицинских наук Андреем Сахаровым.

Что такое магнитные бури

Солнце не только дарит нам свет, но и источает сильнейшие электромагнитные излучения. Обычно небесное светило работает в спокойном режиме, но иногда на нем происходят мощные вспышки. Они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Фото mantaphoto/istockphoto.com

Через пару дней вспышка достигает нашей планеты и сталкивается с ее магнитным полем. Из-за удара магнитное поле Земли начинается колебаться, отсюда и возникают магнитные, или геомагнитные, бури. Они могут быть настолько сильными, чтобы вывести из строя технику или спровоцировать северное сияние в тех местах, где его быть не должно. Например, в 2003 году мощная магнитная волна вывела из строя японский спутник ADEOS-2.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Влияние магнитных бурь на человека изучает отдельное научное направление — гелиобиология. В 30-х годах прошлого века его основал российский физик Александр Чижевский. Гелиобиологи пытаются выяснить, есть ли связь между развитием заболеваний у человека и магнитными бурями.

Согласно научным исследованиям, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ощущают влияние магнитных бурь. Их самочувствие во время таких космических явлений может немного ухудшиться.

Какие симптомы могут проявиться:

головная боль;

слабость;

тахикардия;

тошнота;

бессонница;

скачки артериального давления и др.

Как пережить магнитную бурю

Если головная боль, тошнота и прочие симптомы часто проявляются, необходимо заранее подготовить организм. Особую группу риска составляют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как геомагнитные бури влияют на кровообращение. Этот факт доказали российские ученые. Они выяснили, что во время магнитных колебаний число госпитализаций увеличивается в 1,5 раза. Чаще всего в больницу попадают люди с инфарктом миокарда, болью в сердце, поражениями сосудов головного мозга, тахикардией.

Фото Stephanie Verhart/istockphoto.com

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать следующие правила: