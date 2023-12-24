3 причины, почему опасно мешать алкоголь с газировкой

Многие люди предпочитают смешивать алкоголь и газировку, чтобы создать напиток с освежающим вкусом. Однако мало кто задумывается, что такие коктейли таят в себе опасность. Вместе с нутрициологом разбираемся, почему не стоит употреблять спиртные напитки с газировкой, а также расскажем, какая есть альтернатива.

Газировка заставляет быстрее опьянеть

Спиртные напитки, смешанные с газировкой, действуют так же, как пиво или шампанское. Пузырьки углекислоты разносят по организму алкогольные токсины очень быстро и тем самым ускоряют опьянение.

Кроме этого, газировка содержит большое количество сахара, что усиливает действие алкоголя на организм.

Газировка также может маскировать ощущение опьянения: человеку кажется, что он более трезвый, чем он есть на самом деле. Это увеличивает риск алкогольного отравления и других опасных последствий, связанных с употреблением спиртного.

Негативно влияет на сердце и печень

Газировка в сочетании со спиртным оказывает возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему, которая и так испытывает повышенную нагрузку из-за алкоголя.

Смешивание алкоголя с газировкой пагубно влияет на работу печени, потому что она вынуждена обрабатывать как спирт, так и сахар. Это может привести к повышению риска развития жирового гепатоза или других заболеваний.

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Высокая калорийность

Сладкая газировка увеличивает и без того высокую калорийность алкогольных напитков. Такие коктейли могут привести к избыточному весу и ожирению. А это серьезный фактор риска развития диабета 2-го типа, болезней сердечно-сосудистой системы и остеоартрита.

Как лучше употреблять алкоголь

Смешивание алкоголя с газировкой может иметь серьезные последствия для здоровья. Лучше всего избегать таких комбинаций и пить спиртное в чистом виде или в сочетании с негазированной водой или натуральными соками. Напитки из винограда, яблока и лимона ускоряют расщепление этанола, что помогает оставаться трезвым дольше и облегчает похмелье.

Впрочем, самый действенный способ сохранить здоровье — не употреблять алкоголь вовсе.