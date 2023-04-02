Работают ли уходовые маски для лица? Отвечает косметолог

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Многие девушки пользуются масками для лица в домашних условиях. В магазинах можно выбрать средство на любой вкус и кошелек. Но эффективен ли такой уход? Вместе с косметологом Еленой Васильевой разбираемся, какие есть плюсы и минусы у косметических масок и как их правильно использовать.
Маски для лица можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кожи, по эффекту действия или по способу применения. Например, можно выделить три разновидности косметических масок в зависимости от способа их снятия:
Что касается состава маски, то он зависит от типа кожи, на который необходимо воздействовать. Если у вас жирная кожа, то подойдет маска с подсушивающим эффектом, а для сухой, наоборот, требуется увлажняющая маска.
«Маски для лица обязательно входят в любой косметический уход. Благодаря им можно получить быстрый эффект, так называемую вспышку красоты. Это особенно актуально, когда надо привести себя в порядок, но нет времени на салон или реабилитацию».Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
В зависимости от состава и назначения маски можно достичь косметического или лечебного эффекта.
«Маска может нанести вред, если она используется не по показаниям. Например, кожу необходимо увлажнить, а человек наносит маску для подсушивания. Или если кожа очень чувствительная и ее надо успокоить, а наносится маска, которая обладает раздражающим действием».Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
Слишком частое применение косметических масок также может ухудшить состояние кожи. Чрезмерное увлажнение нарушает барьерную защиту эпидермиса. Влажная кожа легче пропускает химические вещества, поэтому может появиться аллергическая реакция на ароматизаторы или консерванты.
Кожу необходимо правильно подготовить к нанесению маски. Чтобы процедура была эффективной, лицо важно как следует очистить. Тогда полезные вещества смогут проникнуть в верхний слой эпидермиса. Вот порядок действий, который нужно выполнить перед нанесением маски.
Увлажняющие маски надо «запечатывать» кремом, нанося его на лицо после процедуры.
Перед использованием масок для лица лучше проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы подобрать средства, которые подойдут именно вам. А тем, у кого кожа чувствительная или проблемная, консультация специалиста перед применением любого средства необходима.
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