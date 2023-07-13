Менингококковый менингит: как защититься? Отвечает врач

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Вспышки менингококковой инфекции периодически случаются не только в Африке. И пусть они не доходят до масштабов пандемии, это не умаляет опасность этого заболевания.
О том, чем опасен менингококковый менингит рассказала врач и постоянный эксперт СЭ Екатерина Курбатова.
Менингококковый менингит возникает из-за бактерий менингококка. Они могут привести к серьезному заражению жидкости вокруг мозга, кровотока, легких и суставов.
Менингококковая инфекция может поражать людей всех возрастов. Но в группе наибольшего риска — дети и молодые взрослые. Риск развития заболевания больше в условиях высокой плотности населения и повышенной влажности.
Если у вас появились подозрения на менингококковую инфекцию, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Заразиться этой инфекцией можно воздушно-капельным путем через тесный контакт с заболевшим. Менингококк передается:
через слюну во время разговора;
через кашель и чихание;
во время поцелуев.
Менингококковые бактерии не очень устойчивы в окружающей среде и, как правило, погибают на поверхностях.
Симптомы менингококковой инфекции могут появиться внезапно и быстро прогрессировать. Инкубационный период — от двух до десяти дней, в среднем — четыре.
К признакам заражения относится:
тяжелая интоксикация;
боли в пояснице, суставах и мышцах;
головная боль;
общая слабость, спутанность сознания;
повышенная температура;
снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений.
Менингококковая инфекция может иметь серьезные последствия. К ним относятся:
менингит (воспаление мозговых оболочек);
бактериемия (заражение крови);
сепсис (тяжелое системное воспаление);
пневмония (воспаление легких);
артрит (воспаление суставов и межсуставных жидкостей);
нарушение работы всех систем органов человека;
интеллектуальные нарушения;
слепота и глухота (нейросенсорная тугоухость);
гидроцефалия (чрезмерное накопление циркулирующей спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга).
Диагностика менингококкового менингита проводится обычно не только у заболевшего, но и у всех близко контактировавших с ним.
Диагностические исследования проводят в условиях стационара при подозрении на генерализованную форму менингококковой инфекции. Исследования по эпидемическим показаниям проводят в очаге генерализованной формы менингококковой инфекции среди контактировавших с больным и имеющих клинические проявления назофарингита. Материал для исследования может быть различным в зависимости от клинической ситуации: кровь, спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки и носа, сыворотка крови.
В случае подозрения на менингококковую инфекцию обязательно делают лабораторные тесты. Среди них анализы крови:
на биохимию;
на свертывающую систему крови.
Показателем заболевания будет гиперлейкоцитоз — крайне повышеное количество лейкоцитов (свыше 100 000/куб. мм). По биохимии также судят о нарушениях в работе внутренних органов.
Кроме того, потребуется сдать мочу на общий анализ, чтобы отследить работу почек.
В числе прочих мер диагностики:
МРТ или КТ головного мозга;
ЭКГ для контроля работы сердца.
Для лечения менингококкового менингита применяются антибиотики широкого спектра действия, на основе:
макролидов;
пенициллина;
цефалоспорина.
Кроме того, могут быть назначены такие антибиотики, как:
ампициллин;
вильпрафен;
кларитромицин;
оксациллин;
цефалоридин и прочие.
Также могут назначать противомикробные препараты, которые вводятся в спинномозговой канал.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому крайне важны меры профилактики. Именно они помогут защитить себя и своих близких.
Нужно:
своевременно делать прививки (вакцинация);
избегать близкого контакта с больными, не пользоваться их личными вещами;
не кашлять и не чихать в руки (можно в носовой платок или в локоть);
регулярно мыть руки;
как можно чаще проветривать помещения;
избегать мест массового скопления людей.
Вакцинация — единственный эффективный способ защиты от менингококковой инфекции и ее осложнений. Проводится она однократно, ее можно проводить одновременно с вакцинацией против других инфекций.Екатерина КурбатоваCпециалист по управлению качеством
Защититься от менингококковой инфекции помогут рекомендации, направленные на укрепление иммунитета:
правильное питание;
прогулки на свежем воздухе;
физические упражнения.
Укрепить иммунитет поможет достаточное количество витаминов и микроэлементов в организме, такие как витамин С, D, Е, цинк, селен, железо. Поэтому важно вводить в рацион разнообразную пищу, чтобы получить все необходимые полезные вещества. Здоровый иммунитет поможет если не полностью защититься от заболевания, то, по крайней мере, легче его перенести и избежать тяжелых последствий.
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