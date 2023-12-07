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Микоплазменная инфекция: что это, кто подвержен, симптомы, лечение
Здоровье

Сегодня, 18:00

3 мин.

Микоплазменная инфекция: что это, симптомы и лечение

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка измеряет температуру
Фото Andrey Zhuravlev/istockphoto.com
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В России зарегистрировали вспышки микоплазменной инфекции, ранее огромный рост показателей заболеваемости вирусом обнаружили в Китае. Роспотребнадзор уверяет, что ситуация в стране стабильная, однако в народе инфекцию уже прозвали «ходячей пневмонией».

Что такое микоплазменная пневмония, откуда она взялась и как защититься, рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров.

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Что такое микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция, или микоплазмоз, вызывается микоплазмами — организмами, у которых есть черты и бактерий, и вирусов. Кроме того, они устойчивы к некоторым антибиотикам. Возбудители поражают многие ткани и внутренние органы.

Простудившаяся девушка кашляет в маске
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com

У микоплазмы нет клеточной стенки, поэтому комфортнее всего она чувствует себя внутри клеток. Из них возбудитель как раз получает питательные вещества.

Основной источник инфекции — зараженный человек. Инфицированные вещи или поверхности не несут в себе опасности. Этим, кстати, микоплазмоз отличается от коронавируса.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Микоплазменная инфекция способна проявляться в разных формах — от поражения верхних дыхательных путей до поражения мочеполовой системы.

Кто подвержен

Если у человека крепкий иммунитет, микоплазма может долго находиться в «спящем» режиме. Но стоит главному защитнику нашего организма ослабеть, как бактерии начинают быстро размножаться. Прикрепившись к слизистой дыхательных путей, они питаются и растут, тем самым вызывая фарингит, бронхит и пневмонию.

Основные вспышки инфекции, как правило, регистрируются в осенне-зимний период. Рост заболеваемости цикличен — подъемы наблюдаются раз в пять-семь лет.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Инкубационный период — от одной до четырех недель. Основной способ распространения инфекции — воздушно-капельный.

Мать измеряет ребенку температуру
Фото ArtistGNDphotography/istockphoto.com

Однако заражение происходит при довольно тесном контакте с заболевшим. Именно поэтому чаще всего болезнь встречается у детей: в садиках и школах. Не застрахованы от вируса и большие коллективы, работающие в одном помещении.

Симптомы

У заболевших микоплазмозом отмечаются следующие симптомы:

  • кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты;

  • повышенная температура;

  • интоксикация;

  • озноб;

  • першение/боль в горле и насморк;

  • боль в ушах;

  • общая слабость.

Специальной вакцины от микоплазменной инфекции нет. Лечение проводится антибактериальными препаратами.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Диагностика и лечение

При наличии вышеперечисленных симптомов следует обратиться к врачу. Выявить причину помогут:

  • общий анализ крови;

  • тест на скорость оседания эритроцитов;

  • общий анализ мочи с микроскопией;

  • молекулярно-генетическое исследование на ДНК бактерий рода Mycoplasma;

  • анализ на антитела класса IgA, IgA, IgM к возбудителю Mycoplasma pneumonia.

Как защититься

С профилактикой инфекций все мы знакомы еще со времен коронавируса. Чтобы уберечь организм, следует избегать людных мест, носить маски и тщательно мыть руки после каждого посещения улицы. При появлении симптомов — вызвать на дом врача.

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