Микоплазменная инфекция: что это, симптомы и лечение

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В России зарегистрировали вспышки микоплазменной инфекции, ранее огромный рост показателей заболеваемости вирусом обнаружили в Китае. Роспотребнадзор уверяет, что ситуация в стране стабильная, однако в народе инфекцию уже прозвали «ходячей пневмонией».
Что такое микоплазменная пневмония, откуда она взялась и как защититься, рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров.
Микоплазменная инфекция, или микоплазмоз, вызывается микоплазмами — организмами, у которых есть черты и бактерий, и вирусов. Кроме того, они устойчивы к некоторым антибиотикам. Возбудители поражают многие ткани и внутренние органы.
У микоплазмы нет клеточной стенки, поэтому комфортнее всего она чувствует себя внутри клеток. Из них возбудитель как раз получает питательные вещества.
Микоплазменная инфекция способна проявляться в разных формах — от поражения верхних дыхательных путей до поражения мочеполовой системы.
Если у человека крепкий иммунитет, микоплазма может долго находиться в «спящем» режиме. Но стоит главному защитнику нашего организма ослабеть, как бактерии начинают быстро размножаться. Прикрепившись к слизистой дыхательных путей, они питаются и растут, тем самым вызывая фарингит, бронхит и пневмонию.
Основные вспышки инфекции, как правило, регистрируются в осенне-зимний период. Рост заболеваемости цикличен — подъемы наблюдаются раз в пять-семь лет.Андрей Сахаровкандидат медицинских наук, врач высшей категории
Инкубационный период — от одной до четырех недель. Основной способ распространения инфекции — воздушно-капельный.
Однако заражение происходит при довольно тесном контакте с заболевшим. Именно поэтому чаще всего болезнь встречается у детей: в садиках и школах. Не застрахованы от вируса и большие коллективы, работающие в одном помещении.
У заболевших микоплазмозом отмечаются следующие симптомы:
кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты;
повышенная температура;
интоксикация;
озноб;
першение/боль в горле и насморк;
боль в ушах;
общая слабость.
Специальной вакцины от микоплазменной инфекции нет. Лечение проводится антибактериальными препаратами.Андрей Сахаровкандидат медицинских наук, врач высшей категории
При наличии вышеперечисленных симптомов следует обратиться к врачу. Выявить причину помогут:
общий анализ крови;
тест на скорость оседания эритроцитов;
общий анализ мочи с микроскопией;
молекулярно-генетическое исследование на ДНК бактерий рода Mycoplasma;
анализ на антитела класса IgA, IgA, IgM к возбудителю Mycoplasma pneumonia.
С профилактикой инфекций все мы знакомы еще со времен коронавируса. Чтобы уберечь организм, следует избегать людных мест, носить маски и тщательно мыть руки после каждого посещения улицы. При появлении симптомов — вызвать на дом врача.