Микоплазменная инфекция: что это, симптомы и лечение

В России зарегистрировали вспышки микоплазменной инфекции, ранее огромный рост показателей заболеваемости вирусом обнаружили в Китае. Роспотребнадзор уверяет, что ситуация в стране стабильная, однако в народе инфекцию уже прозвали «ходячей пневмонией».

Что такое микоплазменная пневмония, откуда она взялась и как защититься, рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров.

Что такое микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция, или микоплазмоз, вызывается микоплазмами — организмами, у которых есть черты и бактерий, и вирусов. Кроме того, они устойчивы к некоторым антибиотикам. Возбудители поражают многие ткани и внутренние органы.

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У микоплазмы нет клеточной стенки, поэтому комфортнее всего она чувствует себя внутри клеток. Из них возбудитель как раз получает питательные вещества.

Микоплазменная инфекция способна проявляться в разных формах — от поражения верхних дыхательных путей до поражения мочеполовой системы.

Кто подвержен

Если у человека крепкий иммунитет, микоплазма может долго находиться в «спящем» режиме. Но стоит главному защитнику нашего организма ослабеть, как бактерии начинают быстро размножаться. Прикрепившись к слизистой дыхательных путей, они питаются и растут, тем самым вызывая фарингит, бронхит и пневмонию.

Инкубационный период — от одной до четырех недель. Основной способ распространения инфекции — воздушно-капельный.

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Однако заражение происходит при довольно тесном контакте с заболевшим. Именно поэтому чаще всего болезнь встречается у детей: в садиках и школах. Не застрахованы от вируса и большие коллективы, работающие в одном помещении.

Симптомы

У заболевших микоплазмозом отмечаются следующие симптомы:

кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты;

повышенная температура;

интоксикация;

озноб;

першение/боль в горле и насморк;

боль в ушах;

общая слабость.

Диагностика и лечение

При наличии вышеперечисленных симптомов следует обратиться к врачу. Выявить причину помогут:

общий анализ крови;

тест на скорость оседания эритроцитов;

общий анализ мочи с микроскопией;

молекулярно-генетическое исследование на ДНК бактерий рода Mycoplasma;

анализ на антитела класса IgA, IgA, IgM к возбудителю Mycoplasma pneumonia.

Как защититься

С профилактикой инфекций все мы знакомы еще со времен коронавируса. Чтобы уберечь организм, следует избегать людных мест, носить маски и тщательно мыть руки после каждого посещения улицы. При появлении симптомов — вызвать на дом врача.