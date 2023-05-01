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Сегодня, 18:00

Как убрать второй подбородок: советы для мужчин и женщин

Мария Сальникова
Девушка держится за подбородок.
Фото Freepik/cookie_studio
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Кому-то достаточно следить за осанкой и правильно питаться, а кому-то понадобится пластика.

Привычка без конца смотреть в телефон вредна по многим причинам. Одно из неочевидных последствий многочасового сидения с опущенной головой — появление второго подбородка. Избавиться от этого косметического дефекта не так просто, как хотелось бы. Но все-таки возможно.

О способах рассказали врач-косметолог Елена Богатова, мастер по уходу за лицом Олеся Жицкая и antiage-тренер Дарья Иванова.

Основные причины появления двойного подбородка

Неумение расставаться со смартфоном — только одна из причин. В списке других: плохая осанка, неправильное положение головы во время работы («компьютерная шея»), зажатые плечи.

«Неправильное положение тела мешает правильному ходу лимфы. Появляется отечность подчелюстной зоны, отвисание кожи из-за избыточного отложения жидкости.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

Еще несколько причин:

— отечность;

— напряжение мышц дна полости рта;

— слабость мышц тазового дна.

«Двойной подбородок может быть вызван также лишним весом, снижением упругости кожи, может возникать из-за генетических факторов.»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог

За счет многообразия причин появления двойного подбородка существует несколько способов борьбы с ним.

Косметические процедуры.
Freepik/senivpetro

Способы избавления от второго подбородка

Правильное питание

Если двойной подбородок возникает из-за лишнего веса, необходимо приложить усилия к тому, чтобы похудеть. Хорошая новость: лицо худеет в первую очередь.

«Снижение уровня жира в организме может помочь убрать двойной подбородок. Нужно употреблять здоровую пищу, содержащую достаточное количество белков, витаминов и минералов.»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
«Полным людям упражнения помогут уменьшить второй подбородок, но не полностью избавиться от него. При лишнем весе часто возникают лимфатический отек и дисфункция мышц.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Уход за кожей

Важно использовать правильно подобранный увлажняющий крем и другие средства для ухода за кожей. Можно прибегнуть к специальной уходовой косметике для лица с лимфодренажным эффектом. Не следует мазать подбородок кремом для похудения или антицеллюлитным кремом.

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Фейсфитнес

Это один из самых эффективных методов избавления от второго подбородка. Ниже мы расскажем о нескольких упражнениях.

«Упражнения нужно делать регулярно. Но эффект будет даже если выполнять их два-три раза в неделю. Только потребуется больше времени для видимого результата.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Использование тейпов

Тейпы (специальные клейкие полоски из ткани) хорошо дренируют, из-за чего уменьшается отечность. Их лучше приобретать в аптеке или магазине косметики. Некоторые используют вместо тейпа эластичный бинт.

«Тейпирование лица и области шеи и декольте усиливает эффект от тренировок. Нужно уметь правильно вырезать и наклеивать аппликации — в сочетании с фейсфитнесом можно получить отличный результат.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

Массаж лица

Массаж увеличивает кровоток, что может уменьшить видимость двойного подбородка.

«Необходимо массировать эту зону круговыми движениями, начиная от ушей и заканчивая подбородком.»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Freepik/senivpetro

Косметология и хирургия

Сейчас разработано множество методик, от ультразвука и криотерапии до «уколов красоты».

«Когда прочие методы не помогают, может потребоваться хирургическое вмешательство: липосакция или лифтинг.»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
«Комплекс техник всегда работает лучше, чем одна. Гимнастика, самомассажи, тейпирование, сбалансированное питание и питьевой режим дают отличный результат.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Важно не забывать о правильной осанке. Иначе все усилия не окупятся, а результат хирургического вмешательства довольно быстро исчезнет. Если сидите в телефоне, держите его на уровне глаз. Если работаете за компьютером, поднимите монитор повыше, чтобы не приходилось нагибать голову. Следите, чтобы плечи были расслаблены и опущены, а спина — выпрямлена.

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Упражнения против двойного подбородка

Фейсфитнес для людей, желающих избавиться от второго подбородка, должен стать практически ежедневной рутиной. Но часами заниматься не придется, достаточно 15-20 минут.

«Заниматься фейсфитнесом нужно четыре-пять раз в неделю. Необходимости в ежедневных тренировках нет: мышцам нужно давать отдых и не перегружать их. Иначе может появиться гипертонус мышц лица, что приводит к обратному эффекту. Первый результат кто-то увидит через три недели регулярных занятий, а кому-то нужно несколько месяцев.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

Сама тренировка состоит из подготовительной, основной и заключительной частей.

«В подготовительной части делаются упражнения для согревания и подготовки мышц. Важно расслабить шею, убрать зажимы, лимфа должна свободно двигаться от лица к грудному отделу. От этого зависит эффективность тренировки.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

В основной части выполняются непосредственно упражнения для лица и шеи.

«Упражнения лучше всего подбирать индивидуально, в зависимости от причин возникновения проблемы. Тогда они дадут максимальный эффект.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Рассказываем о некоторых из них. Выполнять «тренировку» желательно стоя, в течение всего времени сохраняя прямую спину и расслабленные плечи. Таз должен быть слегка подкручен вперед. Желательно заниматься перед зеркалом, чтобы видеть лицо.

Девушка смотрит на себя в зеркало.
istockphoto.com
«Зеркало должно быть на уровне глаз, чтобы не приходилось нагибать голову.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

Упражнение 1

1. Положить кисти рук на плечи, удерживая их.

2. Одновременно макушкой тянуться вверх.

3. Руками слегка надавить на плечи, продолжая тянуть макушку вверх.

4. Выполнять 20 секунд.

«Вы должны чувствовать небольшое натяжение, шея будет вытягиваться из плеч.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

Упражнение 2

1. Принять исходное положение.

2. Завести язык за верхние зубы и плотно прижать.

3. Повернуть голову вправо и слегка приподнять вверх до ощущения небольшого натяжения в области шеи и второго подбородка.

4. Задержаться в таком положении на 5 секунд.

5. Вернуться в исходное положение.

6. Повторить упражнение для левой стороны.

7. Выполнить 8 раз.

Упражнение 3

1. Принять исходное положение.

2. Поставить оба больших пальца под нижнюю челюсть, плотно прижав их друг к другу.

3. Плавно провести большими пальцами от центра подбородка к углам нижней челюсти.

4. Повторить 10 раз.

«Никогда не делаются упражнения на какую-то одну зону лица. Это неэффективно, так как мышцы вплетаются одна в другую и связаны между собой.»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

В заключительной части тренировки нужно выполнить успокаивающие упражнения. Например, легкие постукивания подушечками пальцев по лицу и шее в течение 20 секунд.

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Массаж против двойного подбородка

Массаж тоже выполняется в несколько этапов, выполнять которые нужно последовательно.

Для начала нужно освободить пути лимфооттока и расслабить грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Она идет по боковой поверхности шеи от бугорка за ухом до ключиц.

«Нужно повернуть голову вбок, чтобы мышцу можно было увидеть и нащупать. Пройтись пять-шесть раз снизу вверх по всей мышце пощипывающими движениями. Сделать с обеих сторон.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Далее выполняются движения с целью удаления скопившийся жидкости из зоны подбородка. Для этого нужно щипковыми движениями 15-20 раз пройтись по всей поверхности нижней челюсти.

«Щипки должны быть ощутимыми, но без острой боли. После этого нужно поставить ладонь тыльной стороной под подбородок, плотно прижать и перемещать из стороны в сторону перетирающими движениями. 10-15 раз будет достаточно.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

В завершение нужно привести в норму тонус мышцы дна полости рта, чтобы язык находился в физиологически правильном положении. Правильное положение способствует расслаблению жевательных мышц, улучшению носового дыхания, состояния зубов и десен.

Нужно расслабить нижнюю челюсть и на 2/3 прижать язык к небу.

«Чтобы оценить результат курса, нужно сделать фото до и после. В зеркале изменения мы, как правило, не видим. Зато на фото они хорошо заметны.»
Дарья Иванова
Косметик-эстетист
«Единого и универсального метода избавления от двойного подбородка нет. Подходящий метод зависит от причин, вызвавших двойной подбородок, и от индивидуальных особенностей каждого человека.»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог

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