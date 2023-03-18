Можно ли заниматься спортом с похмелья? Отвечают врачи

Вечер «удался на славу», а в планах на следующее утро был фитнес? Причин, по которым вы не хотите отменять тренировку, несмотря на неважное самочувствие, может быть множество. Например, занятие уже оплачено и деньги не вернуть, или оно является частью пари, которое никак нельзя проиграть. А может быть, на носу долгожданный отдых на море в новом бикини?

Спешим вас успокоить: вы не первый, кто озадачен подобными муками выбора. Вместе с врачами отвечаем на вопросы о совместимости похмелья и спорта, чтобы вы могли взвесить все за и против.

Что будет с организмом, если тренироваться с похмелья

Для ответа на вопрос о совместимости алкоголя и физических нагрузок нужно понять причину появления похмелья, объясняет врач психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

Чаще всего похмелье выражается в повышении артериального давления, нарушении ритма сердца, тошноте и рвоте. Занятия спортом при таких симптомах могут привести к неприятным последствиям.

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Потеря сознания

В сочетании с дополнительной нагрузкой на сердце этиловый спирт в организме приводит к еще большему обезвоживанию и ухудшению кровоснабжения мозга.

Травмы

Особенно если занятия проходят в тренажерном зале, где множество опасных поверхностей и углов. Все это плохо сочетается с нарушенной после бурной ночи координацией, отмечает врач психиатр-нарколог Татьяна Карпова.

Переохлаждение

Если вы планировали уличную тренировку или тренировку в бассейне, похмельное состояние может грозить переохлаждением. Дело в том, что при употреблении даже одного бокала вина вечером на 15-20% уменьшается скорость появления гликогена в мышцах — его наличие в крови предотвращает слабость и утомляемость. Также низкий уровень гликогена способствует переохлаждению организма.

Низкая эффективность тренировки

Каким спортом можно заниматься после похмелья

Тем, кого спортивное рвение не покинуло даже после всего сказанного выше, врачи предлагают единственный возможный компромисс в виде максимально щадящей физической активности. Это может быть неспешная прогулка на свежем воздухе, легкая йога или растяжка. Но ни в коем случае не кардиотренировка.

Если вы все же не удержались и читаете эти строки, уже сидя в раздевалке спортзала, — не давайте организму нагрузки больше 70% от обычной, не перенапрягайтесь и внимательно следите за своим самочувствием.

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Минимизировать вред от такой физкультуры помогут рекомендации врача.

Постарайтесь восполнить водный баланс

Плотно поешьте перед тренировкой

Примите контрастный душ и сходите на легкий массаж

Сколько нужно ждать после похмелья, чтобы вернуться к спорту

Доктора единогласно заявляют: чтобы полноценно заниматься спортом без оглядки на выпитое, нужно выждать трое суток.

Сколько можно выпить, чтобы можно было тренироваться на следующий день

Задавая этот вопрос, многие надеются получить разрешение хотя бы на вечерний бокальчик красного сухого перед утренним походом в зал. Но надеждам не суждено сбыться.

Более того, расслабиться не получится и после занятия.

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