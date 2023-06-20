Внезапное возбуждение: из-за чего появляется и нормально ли это? Отвечает врач

Сексуальное желание — естественная реакция организма. Но иногда оно возникает неожиданно и вызывает чувство неловкости.

Насколько нормально спонтанно испытывать возбуждение, рассказала врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.

Что такое сексуальное желание

Сам факт сексуального желания — результат сложной работы физиологии и психики. На его внезапное появление или, напротив, отсутствие могут повлиять такие вещи, как:

гормональный баланс;

эмоциональное состояние;

физическое здоровье;

погода.

Почему возбуждение возникает внезапно

В игривое состояние нас может привести красивый визуал. Например, человек выглядит привлекательно или на экранах показали яркую и заманчивую рекламу. В разных условиях эмоции могут подавлять или, наоборот, активизировать либидо.

В некоторых случаях неожиданное сексуальное желание возникает из-за изменений в гормональном балансе. Например:

у женщин во время овуляции (когда возможно зачатие) или перед менструацией;

у мужчин, когда повышается уровень тестостерона.

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Можно ли внезапное возбуждение считать нормой

Неожиданное сексуальное желание — вполне естественное явление. Оно лишь говорит о здоровой физиологии и хорошем либидо. Нет ничего плохого в спонтанности.

Важно помнить, что сексуальное желание не обязательно должно приводить к самой активности и разрядке. Эту энергию можно направить на какую-то другую полезную деятельность. Например, заняться творчеством, сделать еще один подход во время тренировки или улучшить показатели на работе.

Фото Freepik/drobotdean

О чем следует помнить

Если вы испытываете неожиданное сексуальное желание и хотите его удовлетворить — не забывайте о безопасности.

В целом неожиданное появление сексуального желания нормально и естественно. При этом отсутствие сексуальной разрядки при возбуждении не представляет опасности для здоровья.

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