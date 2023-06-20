Внезапное возбуждение: из-за чего появляется и нормально ли это? Отвечает врач

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Сексуальное желание — естественная реакция организма. Но иногда оно возникает неожиданно и вызывает чувство неловкости.
Насколько нормально спонтанно испытывать возбуждение, рассказала врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.
Сам факт сексуального желания — результат сложной работы физиологии и психики. На его внезапное появление или, напротив, отсутствие могут повлиять такие вещи, как:
гормональный баланс;
эмоциональное состояние;
физическое здоровье;
погода.
В игривое состояние нас может привести красивый визуал. Например, человек выглядит привлекательно или на экранах показали яркую и заманчивую рекламу. В разных условиях эмоции могут подавлять или, наоборот, активизировать либидо.
В некоторых случаях неожиданное сексуальное желание возникает из-за изменений в гормональном балансе. Например:
у женщин во время овуляции (когда возможно зачатие) или перед менструацией;
у мужчин, когда повышается уровень тестостерона.
Тестостерон — ключевой гормон в возбуждении. Он отвечает за либидо у обоих полов. Выработка тестостерона увеличивается при регулярной физической активности. Соответственно, у здорового человека, регулярно занимающегося спортом, приливы внезапного сексуального желания могут случаться чаще.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Неожиданное сексуальное желание — вполне естественное явление. Оно лишь говорит о здоровой физиологии и хорошем либидо. Нет ничего плохого в спонтанности.
Важно помнить, что сексуальное желание не обязательно должно приводить к самой активности и разрядке. Эту энергию можно направить на какую-то другую полезную деятельность. Например, заняться творчеством, сделать еще один подход во время тренировки или улучшить показатели на работе.
Если вы испытываете неожиданное сексуальное желание и хотите его удовлетворить — не забывайте о безопасности.
Используйте презервативы и другие методы контрацепции, чтобы защитить себя от половых инфекций и нежелательной беременности. Или можно добиться сексуальной разрядки при помощи мастурбации. В этом случае важно помнить о чистоте секс-игрушек, если вы их используете (в первую очередь женщинам).Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
В целом неожиданное появление сексуального желания нормально и естественно. При этом отсутствие сексуальной разрядки при возбуждении не представляет опасности для здоровья.
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