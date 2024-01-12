Первая помощь при обмороке: алгоритм действий и частые ошибки

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Обморок — это внезапная и кратковременная потеря сознания, возникшая из-за недостаточного поступления кислорода к головному мозгу. Это состояние не относится к заболеваниям, а в большинстве случаев связано с внешними факторами. Падает в обморок человек внезапно, в любое время и в любом месте.

Правила оказания первой помощи при обмороке

Не дать человеку упасть

Если вы заметили, что человеку плохо, он начинает падать, поддержите его. Это поможет избежать травмы головы или переломов при падении.

Оценить состояние

При обмороке в первую очередь следует вызвать скорую помощь. После определить, дышит ли человек, прощупывается ли пульс, а также проверить реакцию зрачков на свет.

Уложить в правильное положение

Пострадавшего необходимо уложить на спину, на ровную поверхность. Ноги немного приподнять — подложить под них вещи, сумки.

Фото JanekWD/istockphoto.com

Это способствует оттоку крови из нижней части тела к головному мозгу. Голову аккуратно поверните набок, это поможет избежать закупорки дыхательных путей.

Обеспечить доступ свежего воздуха

Расстегните стесняющую человека одежду, ослабьте ремень. Если обморок случился в помещении, откройте окна и двери. Не допускайте скопления зевак возле пострадавшего, это затруднит поступление свежего воздуха к нему.

Не оставлять человека одного до приезда врачей

Даже если человек пришел в сознание после обморока, не оставляйте его одного до приезда скорой помощи.

Причины обморока

Причин для обморока может быть множество: кислородное голодание, анемия, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение нервной регуляции сосудов и т.д.

Фото bymuratdeniz/istockphoto.com

Наиболее распространенные причины кратковременной потери сознания:

нарушение сердечного ритма;

низкий уровень сахара в крови;

мигрень;

сильные эмоции;

анафилактический шок;

повышенное давление в грудной клетке;

гипервентиляция (частое дыхание);

долгое пребывание в положении стоя;

длительный постельный режим;

нарушение функций вегетативной системы;

прием лекарственных препаратов;

дефицит железа и др.

Симптомы обморока

О приближающейся потере сознания могут свидетельствовать следующие симптомы:

бледная кожа;

липкий пот;

шум в ушах;

головокружение;

потемнение в глазах.

Ошибки оказания первой помощи

Что категорически запрещено делать при оказании первой помощи при обмороке: